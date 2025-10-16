HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz

Dos heridos al golpear los cristales de un bar tras el despido de un tercero

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Dos hombres resultaron heridos ayer al autolesionarse tras golpear la ventana de un establecimiento en la barriada cacereña de Las 300 y cortarse con cristales. Los hechos, que requirieron la presencia de la Policía Nacional, tuvieron lugar al mediodía cuando dos personas «se han ido a quejar a un establecimiento porque habían despedido a un tercero», explica este cuerpo de seguridad. Al golpear el cristal del local, para manifestar su indignación, ambos sufrieron heridas, que requirieron asistencia sanitaria en ambos casos. Uno de ellos recibió puntos de sutura y otro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al revestir sus heridas mayor gravedad.

No se produjeron detenciones ya que las heridas se las provocaron ellos mismos al golpear las ventanas de este local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos al golpear los cristales de un bar tras el despido de un tercero