Dos heridos al golpear los cristales de un bar tras el despido de un tercero

Redacción CÁCERES. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dos hombres resultaron heridos ayer al autolesionarse tras golpear la ventana de un establecimiento en la barriada cacereña de Las 300 y cortarse con cristales. Los hechos, que requirieron la presencia de la Policía Nacional, tuvieron lugar al mediodía cuando dos personas «se han ido a quejar a un establecimiento porque habían despedido a un tercero», explica este cuerpo de seguridad. Al golpear el cristal del local, para manifestar su indignación, ambos sufrieron heridas, que requirieron asistencia sanitaria en ambos casos. Uno de ellos recibió puntos de sutura y otro tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al revestir sus heridas mayor gravedad.

No se produjeron detenciones ya que las heridas se las provocaron ellos mismos al golpear las ventanas de este local.