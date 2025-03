Dos burros sin chip acogidos en la Ribera del Marco de Cáceres a la espera de su amo

C. Mateos Cáceres Viernes, 11 de agosto 2023, 07:27 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

«Animales mostrencos». Este peculiar encabezado captaba la atención de cualquiera que echara un vistazo al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado martes. El título correspondía a un breve anuncio de dos párrafos publicado por el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes, cuyo texto decía así: «En este Ayuntamiento se encuentran depositados dos asnos sin identificación, lo que se hace público a fin de que el/la posible titular pueda reclamarlos, debiendo aportar las pruebas acreditativas, y asumir los gastos originados. De no aparecer los/las titulares en el plazo de veinte días, los mismos pasarán a titularidad del depositario».

La palabra «mostrenco» aparece defina en el diccionario de la RAE como un insulto que significa «ignorante o tardo en discurrir o aprender», aunque su primera acepción es «que no tiene casa ni hogar, ni señor o amo conocido». El anuncio publicado en el BOP bajo esa definición viene firmado por Sergio Domínguez Maestre, el nuevo alcalde socialista de Sierra de Fuentes salido de las urnas el pasado 28 de mayo. Él mismo explica lo ocurrido: «Cuando nos hicimos cargo del gobierno nos encontramos con que en unas dependencias municipales había dos burros que nadie sabe de dónde han salido ni por qué estaban ahí, así que hemos publicado el anuncio porque el Ayuntamiento no se puede hacer cargo de ellos», señala.

Se trata de un ejemplar bastante mayor, de al menos 20 años, y de otro muy joven, de menos de dos. Ambos son machos y ninguno de los dos tiene el chip obligatorio ni ningún otro elemento identificativo. Mientras aparece o no el propietario, los dos animales han sido recogidos en su finca de la Ribera del Marco por un ganadero de Cáceres especializado en equinos, que prefiere que no se publique su nombre porque tiene ya acogidos varios burros abandonados y no quiere que le lleguen más.

Este ganadero se encarga por el momento de cuidar y alimentar a los asnos, aunque señala que si nadie los reclama acabarán muy probablemente en un refugio para este tipo de animales que tiene en Córdoba una asociación que se dedica a proteger a los burros. El motivo, según apunta el ganadero, es que los asnos no tienen actualmente salida en el mercado. «Para el campo aquí nadie los quiere, y donde antes se podían vender, que era en Italia para hacer mortadela, ahora tampoco se puede porque cerraron los mataderos de burros», indica.

La 'burra del aguardiente'

El nuevo alcalde de Sierra de Fuentes no tiene una explicación clara a cómo estos animales fueron a parar a unas dependencias municipales sin ningún tipo de control, si bien lanza como hipótesis que pueda estar relacionado con la celebración el próximo mes de septiembre de la 'burra del aguardiente', una fiesta tradicional de ese municipio que consiste en sacar al amanecer un burro que tira de un carrito lleno de dulces típicos y aguardiente y recorre las calles del pueblo convidando a los vecinos.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes no tiene intención de hacerse cargo de los dos asnos, ni para ese ni para otros usos, de manera que una vez que venza el plazo establecido para reclamarlos, se llevará a cabo el trámite administrativo necesario para que pasen a ser propiedad del depositario, el cual, como tampoco los quiere, los entregará a la asociación cordobesa junto con otros ejemplares de la misma especie que ha ido recogiendo en su finca de la Ribera del Marco.

En cualquier caso, la intervención llevada a cabo por el Consistorio de Sierra de Fuentes garantiza que los animales estén en buenas condiciones y correctamente atendidos.