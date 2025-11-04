Los dos acusados de trata que se enfrentan a 50 años de cárcel serán juzgados esta semana

La pareja acusada de explotar sexualmente a siete mujeres en un piso del Nuevo Cáceres se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial ... los próximos 5 y 6 de noviembre, miércoles y jueves. La Fiscalía Provincial pide siete años de prisión para ambos por cada una de las mujeres que resultaron explotadas. Su defensa, que lleva el mediático abogado Marcos García Montes, pide la libre absolución por considerar que las mujeres tenían libertad de movimientos, tal y como señaló el letrado en los trámites preliminares que se llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre.

La red fue desarticulada por la Policía Nacional el pasado 24 de junio de 2024. La acusada llegó a Cáceres en 2023 y mantuvo una relación con un hombre, ahora también acusado. Desde entonces ambos se dedicaron a contactar con mujeres de la misma ciudad de procedencia que ella para que se prostituyeran y obtener ellos beneficios de esa actividad.

Según detalla el escrito de la Fiscalía las mujeres, aunque sabían que vendrían a España para que hombres mantuvieran sexo con ellas a cambio de dinero, no conocían detalles como que tendrían que estar disponibles seis días a la semana durante 24 horas. Los vecinos de la comunidad donde se producía la explotación explicaron que veían entrar y salir hombres a este espacio «a cualquier hora del día y de la noche».

Deuda

Las mujeres tienen edades entre 20 y 30 años, debían saldar la deuda económica de sus traslados y alojamientos con los responsables de la trama y estaban controladas en todo momento por los acusados por una cámara de vídeo y un móvil que debían llevar siempre encima. Según el escrito del Ministerio Fiscal aunque estas mujeres sabían a lo que venían, no eran conscientes de las condiciones de control a las que se les iba a someter.

García Montes destacó en los preliminares que «hay declaraciones que han hecho las testigos protegidos en las que reconocen que habían ejercido anteriormente la prostitución y siguieron ejerciendo después y como mucho me temo que alguna de ellas pueden incurrir en alguna contradicción con lo que declararon en su día, lo que podría constituir falsedad en juicio hemos pedido que se puedan visionar las declaraciones para poner de relieve las contradicciones si es que existen». En eso va a basar este abogado su defensa. En la vista previa solicitó incluir nuevos testigos en el proceso y pruebas que acreditan que algunas de estas mujeres ya ejercían la prostitución antes y que lo hicieron después.

El juicio fue señalado para el mes de julio, pero la ausencia de algunas de las mujeres que tenían que dar su testimonio hizo que se aplazara.