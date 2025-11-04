HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los acusados, el pasado mes de septiembre en la vista preliminar. JORGE REY

Los dos acusados de trata que se enfrentan a 50 años de cárcel serán juzgados esta semana

El abogado Marcos García Montes defiende a la pareja, que según la Fiscalía explotaba a siete mujeres en un piso de Nuevo Cáceres

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:27

La pareja acusada de explotar sexualmente a siete mujeres en un piso del Nuevo Cáceres se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial ... los próximos 5 y 6 de noviembre, miércoles y jueves. La Fiscalía Provincial pide siete años de prisión para ambos por cada una de las mujeres que resultaron explotadas. Su defensa, que lleva el mediático abogado Marcos García Montes, pide la libre absolución por considerar que las mujeres tenían libertad de movimientos, tal y como señaló el letrado en los trámites preliminares que se llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre.

