Una docena de restaurantes se suman a la sexta Ruta de la Tapa sin Gluten de Cáceres Se celebrará del 23 al 26 de noviembre, organizada por la Asociación de Celiacos de Extremadura Martes, 20 noviembre 2018

La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) ha organizado la IV Ruta de la Tapa sin Gluten en Cáceres, que se celebrará este fin de semana, del 23 al 26 de noviembre, con la participación de doce restaurantes de la ciudad, dos más que en la pasada edición. Los restaurantes que se han sumado a esta iniciativa culinaria son Gastrobar La Estancia, Taberna el Rincón, Sabor a Cáceres, Restaurante Esencia (Plaza Mayor), Brasería Esencia (Avenida Virgen de la Montaña), 8º Arte, La Malinche, El Montaíto de la Ronda de San Francisco, Tapería Yuste, Sal y Pimienta, Brotes Verdes y La Fusa.

Todos ellos ofrecerán una tapa al precio de tres euros elaborada sin gluten y con garantía de que no existe contaminación cruzada a la hora de la elaboración de la comida ya que, según explicó la tesorera de ACEX, Isabel García, aunque el producto no contenga gluten puede contaminarse si no está cocinado con las garantías oportunas. Algunas de las tapas que se ofrecerán son nido de aire dulce, falafel de coliflor y calabacín, presa ibérica con compota de tomate, carrilleras al vino dulce, croquetas verdes con ensalada de col, tallarines de calamar o crepes rellenos. «Todas son aptas para celiacos pero, por supuesto, también para los que no lo son», aclaró García.

Desde ACEX, asociación a la que pertenecen unas 1.200 familias en toda la región, se proporcionan cursos para cocinar sin gluten a los restaurantes que lo deseen, con el objetivo de que incluyan en sus cartas, de forma permanente, algún plato apto para celiacos. García presentó ayer esta iniciativa junto al concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Raúl Rodríguez, quien recordó que como incentivo para participar en esta ruta se harán varios sorteos de regalos.

En los establecimientos que participan se colocarán unas urnas en las que los comensales podrán introducir sus datos para participar en el sorteo de dos noches de hotel, dos cenas para dos personas y cinco lote de productos sin gluten.

García dijo que en Extremadura, unas 10.000 personas padecen esta intolerancia alimentaria pero no todas lo saben. De hecho, se estima que de esa cifra, unas 6.000 personas están diagnosticadas, pero las otras 4.000 desconocen que padecen esta enfermedad.