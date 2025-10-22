Estas son las doce películas que proyectará el festival Fanter Film en 2025

M. Fernández Cáceres Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Doce películas conforman la programación de este año del Fanter Film Festival, que celebra su XIV edición del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres.

El evento de cine fantástico y de terror, organizado por el portal Abandomoviez.net, ha organizado su edición más ambiciosa, con cuatro días de programación. El festival comienza este año con 'Alien, el octavo pasajero', película dirigida por Ridley Scott y que se estrenó en 1979.

El programa incluye un estreno, el de 'Togheter' de Michael Shanks, y tres títulos de preestreno: 'La casa en el árbol', de Luis Calderón; 'Drácula' de Luc Besson y que se proyectará en versión original subtitulada; y 'Gaua', de Paul Urkijo Alijo.

Como es habitual, el precio de las entradas son a un euro por sesión e incluye palomitas y agua. Se puede comprar de manera anticipada, tanto el bono que da acceso a todas las proyecciones como entradas individuales. La sesión infantil es gratuita.

Jueves, 30 de octubre 19.30 horas Alien, el octavo pasajero

Sinopsis: Cinco hombres y 2 mujeres trabajan en la nave Nostromo, un carguero espacial que se encuentra en pleno viaje de regreso a la Tierra. Un viaje que se verá interrumpido cuando se topan con una aterradora abominación galáctica tras acudir en respuesta a una llamada de socorro realizada desde un planeta desconocido. Uno tras otro, los tripulantes irán siendo víctimas de la terrible bestia de matar que han subido a bordo.

Jueves, 30 de octubre 22.30 horas La casa en el árbol

Sinopsis: Con un aire rural y claustrofóbico, el film nos traslada al bosque de Zeanuri, donde Ale, su pareja y su perro buscan desconectar en una cabaña suspendida a más de 20 metros del suelo. Una noche, su novio cae al vacío y muere. Un año después, Ale regresa convencida de que fue víctima de una entidad que habita en el bosque… y esta vez, viene preparada para cazarla.

Viernes, 31 de octubre 18.00 horas Dangerous animals

Sinopsis: Zephyr es una surfista que ha sido secuestrada por un asesino en serie obsesionado por los tiburones. Mientras está cautiva en su barco, deberá descubrir cómo escapar antes de que se convierta en comida para los tiburones en un ritual de alimentación.

Viernes, 31 de octubre 20.30 horas Together

Sinopsis: La mudanza de una pareja al campo desencadena un incidente sobrenatural que transforma drásticamente su relación, su existencia y hasta su propia forma física..

Viernes, 31 de octubre 23.00 horas Drácula

Sinopsis: Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos después, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer que se parece a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino.

Sábado, 1 de noviembre 17.45 horas Tiburón blanco: la bestia del mar

Sinopsis: Dos jóvenes reclutas, varados en una balsa en el océano abierto tras un ataque enemigo, deben luchar por sobrevivir contra un enorme y hambriento gran tiburón blanco..

Sábado, 1 de noviembre 20.00 horas Good boy

Sinopsis: Todd y su fiel perro se mudan a una casa en el campo, donde descubre fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Cuando estas entidades oscuras amenazan a su dueño, el valiente perro luchará para protegerlo..

Sábado, 1 de noviembre 22.00 horas Gaua

Sinopsis: Kattalin, una mujer que huye de su marido en medio de la noche y se pierde en un bosque oscuro mientras la persigue una presencia inquietante. Allí se encuentra con tres mujeres que comparten cuentos de terror y rumores del pueblo. Para su sorpresa, Kattalin pronto descubrirá que ella misma se convierte en parte de esas historias.

Sábado, 1 de noviembre 23.59 horas El vengador tóxico

Sinopsis: Un conserje llamado Winston Gooze es transformado en un vengador mutante después de verse expuesto a residuos tóxicos.

Domingo 2 de noviembre 12.00 horas Una noche en Zoópolis

Sinopsis: Una noche, un meteorito se estrella en el zoo de Colepepper desatando un virus que transforma a los animales en extraños y divertidísimos mutantes zombis babosos. Gracie, una joven loba estrafalaria, forma equipo con un rudo y temible puma para encontrar la forma de volver con su manada. Ahora, como el zoo está invadido deben idear un plan para que todos los animales vuelvan a la normalidad.

Domingo 2 de noviembre 18.00 horas Mads

Sinopsis: Un adolescente acude con un amigo para probar una nueva droga antes de irse de fiesta. De camino a casa, recoge a una mujer herida y la noche da un giro surrealista.

Domingo 2 de noviembre 20.15 horas Exit 8

Sinopsis: Un hombre se pierde en un pasaje subterráneo. Siguiendo a un misterioso «guía», se adentra cada vez más en el túnel, pero empiezan a sucederle cosas cada vez más extrañas. ¿Es este lugar real o solo una ilusión? ¿Conseguirá salir del pasaje o quedará atrapado para siempre?

