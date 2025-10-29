HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Marcos Criado denuncia que su hijo sufre condiciones discriminatorias para jugar al fútbol. HOY

Marcos Criado

«Discriminan a mi hijo para federarse y jugar al fútbol por haber nacido en Bogotá»

Un padre denuncia que no es legal que la Federación solicite documentación extra a niños españoles nacidos en el extranjero

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Marcos Criado nunca pensó que fuera tan difícil que su hijo de 11 años pudiera jugar al fútbol en Cáceres. El pequeño, con nacionalidad ... española pero nacido en Bogotá en el periodo en el que sus padres, ambos españoles, residieron allí, una década, se ve obligado a cumplimentar más papeles que cualquier muchacho español. En concreto un certificado histórico de empadronamiento (que está tardando en conseguir) y una declaración jurada por parte de sus progenitores para federarse y debutar en el equipo de alevines B del Club Polideportivo Vedruna del colegio Carmelitas.

