Un disco nuevo después de Coup de Soupe

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 15 de enero 2022, 08:12

En la Sala Boogaloo, luces tenues sacan destellos de la solitaria batería sobre el escenario, mientras los focos sobre la barra alumbran el rostro de Juan Carlos Martínez que lleva la cabeza cubierta por un gorro de lana. Al fondo suena un nuevo disco que ha puesto la silueta de Diego Barriga, dueño de la Sala, en su 'pecera'. Boogaloo ha sido abierto al Diario HOY, en un día de cierre, para presentar un disco de vinilo titulado 'Canciones de los Sobrinos de Gabino Díaz. Coup de Soupe'. La música suena bien mientras Juan Carlos responde a las preguntas del periodista que escribe en la barra, garabateando dentro de la redonda luz de un foco.

–¿Cómo nació Sobrinos de Gabino Díaz?

–Nació en 1991, cuando se terminó Coup de Soupe, que empezó en 1983. Varios de los miembros queríamos seguir tocando en un formato más sencillo, y Diego Ariza, Abelardo Martín y yo creamos los Sobrinos de Gabino Díaz para actuar en bares y locales pequeños. Ese mismo año de 1991 se incorporó Juan José Narbón.

–¿Cuánto duró?

–Tres años. Hubo una época en que tocábamos todos los jueves en La Torre de Babel, en la calle Pizarro. También en La Madrila, en La Cuerda, La Fontana, en El Loro Verde o El 92.

–Vamos a ver, ¿Sobrinos de Gabino Díaz no era una tienda que había en Cáceres?

–Esa era Díez. Sobrinos de Gabino Díez era una ferretería que había en la Cruz de los Caídos y también en la calle Moret. Pero Gabino Díaz era un personaje de Cáceres (real o no), un olvidado bluesman.

–¿Y cómo es que aparece ahora este disco?

–Porque Abelardo tenía guardadas las grabaciones de cinco temas, hechas en los años 90, y con la pandemia hicimos otras, después de marzo de 2021.

Juan Carlos se para y señalando a la oscuridad de la cabina en la que está 'pinchando' Diego. «Mira. Escucha. Este es el tema 'Son Afro' con el que empezábamos los conciertos». Un tema instrumental lleno de fuerza, envolvente. «La música que hacíamos en los 'Sobrinos' –explica el vocalista Juan Carlos Martínez– era distinta a Coup de Soupe. Sustituimos la batería por la caja de ritmos y el tambor, las guitarras 'fender' por las 'midi' y hacíamos versiones».

El disco lo ha editado Paco Lobo, el promotor musical que era mánager de Coup de Soupe, considerado uno de los mejores grupos de pop extremeños de los 80, contando como sponsor a Boogaloo, Sala en la que se presentará el disco el 27 de enero, pasadas las 8 de la tarde, siendo necesaria invitación para asistir al evento en el que se venderán los vinilos. La edición es limitada.

El disco tiene 9 temas. En la Cara A se encuentra: 'Le Cabarete', cantada en francés; 'Escucha'; 'Tren de amor'; y 'Estas botas', una versión del tema clásico del pop de los años 60 del norteamericano Lee Hazlewood (1919-2007).

En la cara B, además de 'Son afro'; están los temas 'Juntito a ti'; 'La fiesta en un rincón'; una versión en inglés de 'Running bear', tema de los 60 de J.P. Richardson; para terminar con 'All night Long', un homenaje a Dylan en el que participan dos ex de Coup de Soupe: Tomás Berjoyo en los teclados y Miguel Gibello en la batería.

Abelardo Martín, en la barra, bajo otro foco de luz, escucha satisfecho las canciones que ha salvado del olvido. «A mí –cuenta–, lo que me dolía es que no quedara registrado lo que habíamos hecho en Sobrinos de Gabino Díaz». El grupo no grabó ni un disco... solo quedará como recuerdo este vinilo, que para algunos es un homenaje al poeta Diego Ariza que murió en 2013, y bien podía haber dejado escrito en su revista 'Uno a Uno' de 1983: «Viviendo, los amigos se mueren... pero queda la música». Él vive en cinco canciones del LP.

