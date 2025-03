La directora del IES Al-Qázeres alerta del auge entre los alumnos de «discursos y actitudes que creíamos superados»

C. M Cáceres Viernes, 7 de marzo 2025, 14:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este viernes el acto institucional motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que se ha hecho entrega del Premio 8M al IES Al-Qázeres, en reconocimiento a su trayectoria educativa y «su compromiso con la defensa de la igualdad y con los derechos humanos de las mujeres, especialmente desde el ciclo formativo de grado superior de Promoción de la Igualdad de Género y el ciclo superior de Integración Social». Este galardón lo otorga el Consejo Sectorial de la Mujer.

El alcalde, Rafael Mateos, ha hecho entrega del premio a la directora del IES, Ana Pérez García, quien ha agradecido el premio y ha destacado que «proviene de personas y entidades que están más apegadas a la realidad del día a día, y trabajan a pico y pala por la igualdad en nuestro entorno más cercano, en nuestra ciudad».

La directora ha advertido sin embargo de que desde hace un tiempo «asistimos con preocupación a discursos y actitudes en nuestro alumnado que creíamos superados, y nos encontramos en una lucha a menudo desigual contra la desinformación y los discursos a veces insensibles e insensatos de youtubers, tik-tokers, influencers y streamers que corren como la pólvora».

«Por ello cuando se planteó solicitar la implantación del Ciclo de Promoción de Igualdad de Género, lo tuvimos claro. Es importante y necesario contribuir a formar a profesionales para la sensibilización y prevención de la desigualdad de género, fomentar la coeducación, para erradicar la desigualdad y la violencia de género», ha indicado.

Pérez ha señalado que el instituto «promueve como uno de sus principios fundamentales en el proyecto educativo la igualdad de oportunidades, y que seas quien seas o vengas de donde vengas, no sea un obstáculo para alcanzar el éxito educativo, y la igualdad de género es uno de los pilares fundamentales de esta misión. Nuestras alumnas y alumnos no conciben, hoy por hoy, una sociedad en la que hombres y mujeres no tengan los mismos derechos».

Rafael Mateos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado la importancia de la educación para seguir avanzando en igualdad, «no podemos consentir que nuestros jóvenes piensen que está todo conseguido y que siempre ha sido así. Hay que enseñarles que muchas madres no tuvieron la opción de trabajar fuera de casa o que en algunos países las mujeres ni siquiera pueden votar o conducir un coche. Y que por desgracia, y esto nos desgarra a todos, muchas siguen muriendo asesinadas por sus parejas o exparejas por el mero hecho de ser mujeres».

Mateos ha destacado «el esfuerzo que desde el centro estáis haciendo para poner el foco en la lucha por la igualdad. Estáis sembrando, con gran implicación de todo el equipo del Al Qázeres, la semilla para que tengamos una sociedad más justa, más empática y responsable. Un gesto impagable».

Ampliar 'Photocall' instalado en el ayuntamiento con motivo del 8M. Jorge Rey

«Porque la igualdad es cosa de todos, ha incidido, «hoy no estamos ante un día de fiesta, de pintura violeta y camisetas con mensaje. Estamos poniendo el foco a un problema real que tenemos aún como sociedad que es el de la discriminación de la mujer en muchos ámbitos: desde el laboral al personal, pasando por la esfera social. Ese camino por los derechos de las mujeres que se inició en Estados Unidos, aún tiene sombras que debemos disipar juntos».

No podemos permitirnos que la mitad de la población se sea apartada de ciertos ámbitos; «que en las mesas de toma de decisiones no haya presencia de mujeres; que las investigaciones médicas se diseñen pensando solo en los hombres o que nuestras hijas no sueñen con ser ingenieras porque apenas conocen a mujeres que lo sean».

La lucha y la fuerza de las mujeres es imparable e innegable, «pero lo será aún más si nos damos todos la mano y logramos que esas orugas rompan con fuerza su capullo y desplieguen sus majestuosas alas para poder llegar hasta donde quieran», ha concluido Mateos.

Alejandra Pulido Rentero y Celia García, alumnas de los ciclos galardonados, realizaron una semblanza del instituto donde señalaron que «tanto el profesorado como el alumnado, y especialmente de estos ciclos, vienen destacando en los últimos años en la realización de actividades relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, pues ambos ciclos tienen como base la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, transformando estructuras sociales y culturales, y trabajando de manera complementaria con grupos sociales que han sido marginados o desfavorecidos».

Manifiesto

En el acto se ha dado lectura al manifiesto adhesión a la declaración institucional de la FEMP con motivo del 8 de marzo a cargo de Ana Belén Canales, en representación del Consejo Sectorial de la Mujer.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), «las mujeres representan aproximadamente el 51% de la población en España. Sin embargo, estudios recientes destacan que la brecha salarial aparece cuando las mujeres deben elegir entre maternidad o continuar con su carrera laboral, al igual que los trabajos precarios y las medias jornadas, que persiste en ámbitos específicos».

«Hoy tampoco podemos dejar de recordar que 1.295 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, nuestro compromiso también se dirige a promover más medidas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista, de acompañamiento a los menores afectados por esta lacra, y de sensibilización a la población».

«La igualdad entre mujeres y hombres requiere: de una efectiva igualdad de oportunidades tanto en el acceso al empleo, de medidas de conciliación y corresponsabilidad equitativas y justas, de la eliminación de la brecha salarial y de los techos de cristal en el mundo laboral, de acabar con los estereotipos de género, de detectar y combatir las situaciones de acoso sexual hasta su completa eliminación, de una educación dónde la coeducación sea un instrumento imprescindible para lograr la igualdad, y, por último, de que la violencia de género contra las mujeres sea combatida en el marco de un Pacto de Estado que aúne fuerzas para conseguir su erradicación».

«Trabajemos para alcanzar el reconocimiento de derechos y de protección integral; la educación, la formación y la concienciación en igualdad; la mejora en la participación social y política de las mujeres; la atención a las mujeres del medio rural y a las mujeres con discapacidad; y la colaboración institucional y compromiso colectivo».

«El Ayuntamiento de Cáceres a través de su Consejo Sectorial de la Mujer, reitera su compromiso de impulsar medidas concretas que refuercen los derechos de las mujeres y niñas. Unámonos en esta lucha por una sociedad justa, igualitaria y equitativa, donde las mujeres y niñas sean protagonistas de su propio futuro; donde las desigualdades, la discriminación y la violencia por razón de sexo hacia mujeres y niñas terminen por desaparecer. Porque la igualdad no es un objetivo lejano, sino una tarea de cada día».

En el acto se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, y se ha proyectado el vídeo «La Fuerza de Nuestras Alas», lema elegido para este año, protagonizado por las alumnas del Conservatorio de Danza El Brocense de la Diputación provincial de Cáceres. Ha contado con la actuación musical a cargo del Dúo de guitarras del Conservatorio de Música.