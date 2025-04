Así hemos narrado el inicio del juicio del robo en Atrio

10:32

Sylvia Córdoba se opone «rotundamente» a aceptar la prueba de peritaje y a la declaración del perito.

«Es del todo extemporáneo. Se nos atribuye haber solicitado prueba fuera de plazo y no es verdad. Hemos propuesto prueba durante la instrucción, que nos ha sido desestimada, y hemos tenido que volver a reproducirla».

Dice que el peritaje no se ha aportado durante la instrucción, que el documento no tiene fecha y que la defensa no tiene constancia de quién es la persona que firma el documento porque no se han aportado sus datos y experiencia.