La dirección de Vox se desmarca de la moción sobre las calles cacereñas Teófilo Amores y Magdalena Nevado. Magdalena Nevado admite que ella no la hubiera planteado y Madrid reconoce que no está avalada por el partido M. N. N. Miércoles, 2 octubre 2019, 08:20

La presidenta de la comisión gestora de Vox Cáceres admite que ella no lo hubiera hecho. En la dirección nacional del partido que preside Santiago Abascal reconocen que la moción para cambiar los nombres de 175 calles de Cáceres y dar mayor presencia a personas implicadas con la ciudad, preferiblemente mujeres, no cuenta con el aval de Madrid. El concejal de Vox en la Corporación cacereña, Teófilo Amores, presentará en el pleno del próximo mes de octubre una propuesta en la que sugiere que Cáceres deje de ser una ciudad «desagradecida» y pase a reconocer a quienes dedicaron parte de su vida a la misma. La moción plantea, a modo de sugerencia, el cambio de vías que tienen nombres de lugares geográficos, plantas o astros.

La presidenta provincial de Vox, Magdalena Nevado, circunscribe este movimiento de Teófilo Amores en una iniciativa particular que tiene que ver con su amplio conocimiento de la capital y su afición a la fotografía. «Es una persona que trabaja 12 horas al día por Cáceres. Que conoce cada rincón y cada calle y ha observado ese desequilibrio entre nombres de hombres y mujeres. No creo que sea algo prioritario, pero su intención es aportar», resume. Nevado no esconde que ella no lo hubiese hecho, a la vez que cree que poner nombres de mujeres como pide Amores «no tiene nada que ver con el feminismo supremacista ni la ideología de género que Vox denuncia». «Es algo que se le ha ocurrido a Teófilo, nada más», avanza.

En las últimas semanas ha entrado en funcionamiento en Vox el área intermunicipal, que trata de coordinar la acción de sus concejales para evitar disensiones entre las mociones que se presentan y el programa del partido. Nevado no cree que se haya supervisado esta iniciativa. En la misma no hay aportaciones de la dirección de Vox, se asume. El partido habla de una propuesta «a futuro, lo que no implica una propuesta de cambiar los nombre de calles», matiza Madrid.

Se trata, así, de «una intención política de una propuesta municipal y no implica que el partido tenga que avalarla», respondió Vox a consultas de HOY. En el partido de Abascal se resalta que, «evidentemente», el asunto no es prioritario, lo que da idea de que la moción de Teófilo Amores ha generado inquietud en Vox incluso a nivel nacional. Amores pretende que el Ayuntamiento se posicione con claridad para reconocer a sus cacereños y acabar con la desigualdad de género en su callejero. El coste del cambio de placas se calcula en 12.500 euros.