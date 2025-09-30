La Diputación se une a la celebración en Euskadi

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Diputación de Cáceres se unió a la celebración del Día de Extremadura en Euskadi para acompañar a los miles de extremeños que emigraron. Los actos han tenido lugar durante el fin de semana en Vitoria organizados por la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi (Faede).