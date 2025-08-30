HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación y la UEx vuelven a convocar el máster de administración local

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:58

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx) han convocado la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Gestión y Administración Local, cuyo plazo de preinscripción arrancará este próximo lunes, 1 de septiembre.

La formación se desarrollará entre octubre de 2025 y julio 2026, de lunes a viernes, en horario de tarde, en el CEI 'Presidenta Charo Cordero' de Cáceres, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El objetivo de este máster es dar solución a la escasez de personal de Secretaría-Intervención que, según ha indicado la Diputación cacereña, sufren algunos de los pequeños consistorios de la provincia.

De este modo, financiado por la Diputación de Cáceres con una inversión para el nuevo curso de 165.000 euros, este título propio de 60 ECTS pretende formar a personas con título universitario en las competencias propias para el ejercicio posterior de labores profesionales en entidades locales.

Entre las temáticas abordadas se encuentran las bases de Régimen Local, el funcionamiento de las entidades locales, el urbanismo o la gestión presupuestaria.

60 personas formadas

Este máster, que ya ha formado a 60 personas, cuenta con 25 plazas, es presencial, tiene un precio de matrícula de 150 euros y está dirigido a cualquier aspirante en posesión de título universitario.

No obstante, en la distribución de las mismas se reserva un cupo específico y mayoritario para titulados en Derecho y afines (60%) y Económicas, Empresariales y afines (30%). En caso de que alguno de los cupos no se cubra, las plazas vacantes podrán destinarse a los otros, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Los interesados podrán formalizar su preinscripción a partir del 1 de septiembre enviando el formulario de solicitud junto a su DNI/TIE, titulación y expediente académico a la dirección de correo electrónico masterlocal@unex.es. El listado de personas admitidas se publicará entre los días 15 y 18 de septiembre. Está prevista la apertura del plazo de matriculación a partir del 22 de septiembre.

