La Diputación se suma al 25-N con un acto en la Casa Museo Guayasamín

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este martes 25 de noviembre, con un acto institucional que tendrá lugar a las 12.00 horas, en el Museo Guayasamín .

Se interpretarán piezas musicales a cargo de solistas de la Banda Sinfónica de la Diputación provincial. Posteriormente, se presentará la exposición ‘Paredes que hablan’, una experiencia sensorial con la que se pretende dar voz a las víctimas invisibles de la violencia de género.

Está previsto que el alcalde de Aldeanueva del Camino, Ricardo García, haga lectura de un manifiesto institucional. Cabe recordar que el pasado 27 de mayo en esta localidad del norte de la provincia de Cáceres, María Varela Pinero, de 38 años, fue asesinada a manos de su pareja.

