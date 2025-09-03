HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación saca a concurso 32 puntos limpios más en municipios de la provincia

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:48

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres sigue avanzando en la ejecución del proyecto ‘Plan Provincial de Puntos Limpios de la Provincia de Cáceres’, que ahora abre la convocatoria de licitación de un total de 32 obras para la mejora o nueva construcción de estas infraestructuras asociadas a la gestión de residuos en los municipios.

Las obras en licitación, cuya fecha límite para la presentación de ofertas es hasta el próximo jueves 18 de septiembre, han sido divididas en cuatro lotes, y a ellas se ha destinado un montante total de 6,41 millones de euros, cantidad que aglutina la subvención europea y la parte que aporta la institución provincial.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la subvención de 5,12 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, regulada por parte de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, que permitirá crear una Red Provincial de Puntos Limpios bajo la gestión del Consorcio MásMedio.

Modernos y digitales

El Plan Provincial de Puntos Limpios tiene como objetivo dotar, inicialmente a 32 municipios cacereños, con unas instalaciones de puntos limpios modernas, digitalizadas y adecuadas a la legislación actual, acabando con los problemas que la gestión vinculados a estos espacios.

Una vez finalizadas las obras, el Consorcio MásMedio será quien realice los trámites administrativos necesarios para su puesta en servicio y dotará a las instalaciones de los medios humanos y técnicos necesarios para que su gestión diaria se realice de forma sostenible y tecnificada.

Los 32 nuevos espacios se unirán a otros ya gestionados por MásMedio, entre los que se incluyen el Punto Limpio de Coria, tras la firma del acuerdo de gestión formalizada entre el consorcio y el ayuntamiento del municipio.

