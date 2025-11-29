La Diputación refuerza su apuesta por el deporte para llegar a los 227 municipios de la provincia Un modelo de gestión que combina apoyo económico, programas propios, colaboración institucional y mundo rural

El área de Deporte de la Diputación de Cáceres ha consolidado en los últimos años un modelo de gestión que combina apoyo económico, programas propios, colaboración institucional y una clara orientación al mundo rural. Su objetivo es llegar a cada rincón de la provincia y garantizar que la actividad física y deportiva sea accesible para todos los cacereños, independientemente del tamaño de su municipio.

Este 2025, el presupuesto del área alcanza los 3.151.000 euros, un 10% más que el año anterior –casi 300.000 euros adicionales–, Así, desde el propio departamento señalan «la apuesta firme de la Diputación por el deporte como herramienta de cohesión social, salud y dinamización del territorio».

Programas propios

La Diputación desarrolla una amplia red de colaboración con ayuntamientos, clubes, asociaciones y federaciones regionales, apoyada en una batería de programas propios que buscan ofrecer oportunidades deportivas a quienes no las tienen cerca.

Uno de los más destacados es el Programa de Deportes de Invierno, que acerca la nieve a cerca de 500 niños de toda la provincia gracias a la implicación de todas las mancomunidades. Este plan cuenta con un presupuesto de 25.000 euros.

A él se suma Diputación Deportiva, una iniciativa que permite que alrededor de 1.000 escolares practiquen actividades poco habituales en sus localidades en el centro Perú Wellness. Allí experimentan deportes y modalidades que, de otro modo, serían inaccesibles para ellos.

Una red de ayudas

El área de Deporte complementa los programas con un importante esfuerzo económico destinado a apoyar la estructura deportiva provincial. Así lo ha hecho saber Pablo M. López, diputado delegado de Deportes. Se han destinado 80.000 euros en ayudas para deportistas individuales;250.000 euros para clubes y asociaciones deportivas;150.000 euros para federaciones deportivas sin nominativa, con un incremento de 50.000 euros este año. Cerca de 400.000 euros destinados a federaciones con subvención nominativa y 700.000 euros de apoyo a clubes que compiten en ligas nacionales.

Además, la Diputación renueva este año, junto a la Junta de Extremadura, el Convenio de Dinamización Deportiva, dotado con 581.000 euros, destinado a extender monitores, actividades y servicios deportivos por toda la provincia.

Eventos deportivos

La provincia de Cáceres es también escenario de algunos de los eventos atléticos más arraigados y reconocidos del país, muchos de ellos organizados o impulsados directamente por la institución provincial.

Entre ellos destacan los tres grandes premios de atletismo, con más de medio siglo de historia y que reúnen cada año a 3.500 atletas.

Como es el Gran Premio de Campo a Través, un único gran premio nacional incluido en el circuito internacional de la World Athletics.

Un programa de carácter itinerante y que se celebra cada año en un municipio distinto. Además, reúne a cerca de 1.000 atletas, incluidos deportistas de alto rendimiento.

Otro de los actos que se llevan a cabo es el encuentro de Atletismo en El Cuartillo. Habitualmente se celebra en junio en el Complejo Deportivo El Cuartillo, que cuenta con pista de atletismo, campo de césped natural y, recientemente, un nuevo campo de césped artificial. Un encuentro que dispone de un presupuesto de 50.000 euros.

Todas estas instalaciones, según destaca López, permiten entrenar y competir a múltiples clubes de la provincia y de la capital.

Encuentro con deportistas

La Diputación ha celebrado recientemente un 'Encuentro de Deportistas de Alto Rendimiento' y federaciones, destinado a «poner cara» a quienes están llevando el nombre de Cáceres a lo más alto.

Guillermo Gracia, cacereño, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, poseedor de 22 récord nacionales y 6 internacionales y María Paredes, de Caminomorisco, subcampeona de España de escalada Boulder. Han sido los encargados de dar voz a sus compañeros.

«Es un apoyo saber que la Diputación apuesta por nosotros para seguir entrenando y cumplir nuestros sueños. En el deporte nada es fácil, hay mucho esfuerzo y sacrificio, y por eso es fundamental sentir que no estamos solos», destacó Guillermo García

Por su parte, María Paredes subrayó que entrenar en un rocódromo con el nombre de Alberto Ginés y vivir en una ciudad designada Ciudad Europea del Deporte 2026 es «un orgullo». «Espero que sigamos siendo un referente en España y que ningún niño tenga que irse lejos para mejorar. Que se sienta apoyado y pueda luchar por sus sueños».

El presidente, Miguel Ángel Morales, resaltó que estos jóvenes son «un ejemplo para la ciudadanía».

«El deporte en la Diputación de Cáceres ha sido durante mucho tiempo un referente y queremos que vuelva a tener esa fortaleza, ese empuje. Estableceremos convenios con la Facultad de Deportes, seguiremos trabajando con los clubes de élite y potenciaremos deportes menos conocidos, además de crear nuevos convenios con colegios», reafirmó.

Familias y deporte

Dentro de las nuevas iniciativas que amplían el alcance social del área de Deportes, la Diputación de Cáceres ha presentado un proyecto innovador y pionero en Extremadura: la Escuela de Madres y Padres de Futbolistas, impulsada por la Asociación Objetivos, financiada por la propia Diputación y respaldada, en su primera fase, por cinco clubes de la provincia.

«Este proyecto responde a la importancia del papel de las familias en el fútbol base, no solo como apoyo emocional, sino como aliadas en el crecimiento integral de los jóvenes deportistas», destacó López.

Apoyo a los municipios

Una parte esencial del trabajo del área es la colaboración con ayuntamientos y asociaciones para que puedan sacar adelante sus propios eventos deportivos. Ese apoyo se presta tanto desde el área de Deporte como desde Presidencia.

Un enfoque se fundamenta en tres pilares como es la igualdad de acceso para que cualquier localidad, por pequeña que sea, tenga oportunidades deportivas.

La cohesión territorial, el deporte como herramienta para unir una provincia extensa y dispersa.

El impulso al deporte base, para promover hábitos saludables desde edades tempranas.

Con estas políticas «se contribuye no solo al fomento del deporte, sino también a la dinamización social y económica de los municipios», recalca López.

Una apuesta creciente

El área de Deporte de la Diputación de Cáceres cuenta con un equipo con años de experiencia. López señala que lleva siete años trabajando en el departamento y que el aumento presupuestario de este ejercicio —casi 300.000 euros más— es una prueba de la confianza institucional y del impacto del trabajo desarrollado.

«Intentamos llegar a todos los rincones de la provincia y lo hacemos con programas propios, ayudas, convenios y colaboraciones. Son 227 municipios y la prioridad es que ninguno quede atrás», subraya.