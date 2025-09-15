La Diputación, reconocida nacionalmente por su proyecto de Transición Comunitaria

Redacción CÁCERES. Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Cáceres ha recibido este jueves un reconocimiento por su proyecto de Oficina de Transición Comunitaria (OTC), una iniciativa pionera destinada a impulsar las comunidades energéticas locales y la transición energética en el medio rural.

La distinción se ha recibido en el marco del acto 'Asegurando el futuro, mejorando lo nuestro', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El galardón ha sido recogido en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid por la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, en nombre de la institución provincial.

La Oficina de Transición Comunitaria, financiada con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha logrado en apenas un año movilizar a más de 130 municipios de la provincia, dando como resultado la constitución de 25 comunidades energéticas locales y sentando las bases para que en los próximos meses se multiplique esta cifra.

Este reconocimiento «pone de relieve el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transición energética justa, la lucha contra el cambio climático y el impulso de la cohesión territorial, apostando por un modelo energético participativo y sostenible que beneficia directamente a los pueblos y a sus habitantes», informa la institución provincial en nota de prensa.

El acto, presidido por la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reunido a representantes institucionales y expertos en transición energética, transición hídrica y restauración ambiental.