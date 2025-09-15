HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación, reconocida nacionalmente por su proyecto de Transición Comunitaria

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La Diputación Provincial de Cáceres ha recibido este jueves un reconocimiento por su proyecto de Oficina de Transición Comunitaria (OTC), una iniciativa pionera destinada a impulsar las comunidades energéticas locales y la transición energética en el medio rural.

La distinción se ha recibido en el marco del acto 'Asegurando el futuro, mejorando lo nuestro', organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El galardón ha sido recogido en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid por la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, en nombre de la institución provincial.

La Oficina de Transición Comunitaria, financiada con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha logrado en apenas un año movilizar a más de 130 municipios de la provincia, dando como resultado la constitución de 25 comunidades energéticas locales y sentando las bases para que en los próximos meses se multiplique esta cifra.

Este reconocimiento «pone de relieve el compromiso de la Diputación de Cáceres con la transición energética justa, la lucha contra el cambio climático y el impulso de la cohesión territorial, apostando por un modelo energético participativo y sostenible que beneficia directamente a los pueblos y a sus habitantes», informa la institución provincial en nota de prensa.

El acto, presidido por la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reunido a representantes institucionales y expertos en transición energética, transición hídrica y restauración ambiental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6

    Un lugar para perderse en Mérida
  7. 7 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación, reconocida nacionalmente por su proyecto de Transición Comunitaria

La Diputación, reconocida nacionalmente por su proyecto de Transición Comunitaria