La Diputación prepara un plan cultural para cada comarca La red AGCES impulsa un programa de iniciativas que conjugan la innovación y la particularidad de cada localidad

Redacción CÁCERES. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

La Diputación de Cáceres prepara un Plan de Dinamización Cultural en cada comarca de la provincia con la contratación de un gestor cultural, en el marco de las iniciativa de la Red Maraña.

Una red que nació hace un año de la colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCES), y que en este primer año ya ha recorrido la provincia, ha estudiado las potencialidades culturales de cada territorio, ha tomado el pulso de los agentes implicados, tanto públicos como privados, y ha tejido una red que impulsa programas e innovación cultural en los pueblos.

Así se puso de manifiesto ayer en el I Encuentro de la Red Maraña en la provincia, que ha reunido a agentes, empresas y asociaciones culturales, además de representantes municipales de los pueblos de la provincia.

En este encuentro, el diputado provincial Alberto Ortega Villarroel, anunció que a lo largo de este año la Diputación de Cáceres no solo ha mantenido los programas existentes, que lleva a cada rincón de la provincia, sino que ha «innovado con la incorporación de nuevas iniciativas», que han nacido también de la cooperación estrecha con los ayuntamientos, «a los que pasamos un cuestionario para que nos trasladaran sus preferencias».

«Pero ahora damos un paso más en colaboración con las mancomunidades, con la contratación de la figura de gestor cultural, que hará un diagnóstico profundo de cada una de las comarcas: recursos existentes, asociaciones, personal, iniciativas, intereses y puesta en marcha de iniciativas participativas», resaltó Ortega.

La idea, añadió, es crear «un Plan de Dinamización Cultural de cada comarca, para que la Diputación pueda alinear sus políticas culturales con los intereses y realidades de cada comarca, actuar en un plan de desarrollo provincial adaptado al territorio».

Ahondando en el trabajo realizado por la Diputación, la jefa del área de Cultura, Ada Salas, detallaba que en dos años, la institución provincial «ha doblado el número de programas que ha llevado a los pueblos, aumentando, además, el número de pueblos a los que llevan esas actividades, con mucho esfuerzo y con todo el mimo que hemos podido».

Así, explicó que si en 2023 se llevaron a los pueblos 12 programas diferentes, con 125 actividades, en 2025, se llevaron 22 programas, con unas 255 actividades.

En ese sentido, programas ya consagrados como Muro Crítico o Noches de Santa María y programas más recientes como Bajo el magnolio de Pedrilla o Danza Pueblo Danza.