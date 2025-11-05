HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación pone en marcha el programa ‘Literatura en mi pueblo’

Escritores de la región visitarán hasta diciembre una veintena de localidades para fomentar la cultura literaria en zonas rurales

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Diputación de Cáceres y la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura han puesto en marcha el programa ‘Literatura en mi pueblo’, que busca acercar la actualidad literaria extremeña a los municipios más pequeños de la provincia y fomentar la cultura literaria en las zonas rurales.

De este modo, escritores de la región visitarán una veintena de localidades cacereñas con el objetivo de facilitar el contacto directo y vivo con autores en espacios culturales municipales.

El calendario de encuentros y charlas comenzó en octubre con citas en Campo Lugar, Deleitosa, Mohedas de Granadilla, Santa Cruz de Paniagua, Romangordo y Valdastillas, localidades a las que se trasladaron Nuno Pires, Raquel Gamero, Rosa López, Laura Salguero, Marino González y Alberto Navalón, respectivamente.

Este mes continuará la iniciativa con la participación de Urbano Pérez, en Guijo de Granadilla el día 11; Pilar López, en Ceclavín, el día 12; Ángel Borreguero, en Talayuela, el día 15, y Salvador Vaquero, en Serrejón, el día 28.

En diciembre, ‘Literatura en mi pueblo’ llegará a Cabañas del Castillo con Isabel Pérez, el día 6; Miriam Rivero visitará Tejeda de Tiétar el día 12; Antonio Gutiérrez se desplazará a la entidad local menor de Azabal el día 13; Alba Gustos estará en Castañar de Ibor el día 15, y Ana Bermejo irá a Valdehúncar el día 20.

Además, aunque aún con fechas por concretar, también habrá actividades literarias en Casas del Monte, con Pilar Alcántara; Casatejada, de la mano de Patricia Casasola; La Moheda de Gata, con Cecilio Venegas, y Fernando de las Heras estará en Torrecillas de la Tiesa.

