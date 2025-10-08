HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación licita la red provincial de hidrantes contra incendios forestales

Invertirá 250.000 euros en puntos de carga de agua en 30 municipios que permitirán una respuesta más rápida

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

La Diputación de Cáceres ha abierto la licitación para la creación de una red en la provincia de hidrantes contra incendios. Para ello invertirá ... 250.000 euros al refuerzo e instalación de puntos de carga de agua para vehículos contra incendios, lo que permitirá ahorrar en tiempo de actuación y reducir daños.

