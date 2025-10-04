HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita al complejo turístico una vez concluida la rehabilitación de las instalaciones. HOY

La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana

La institución ha dedicado 2,6 millones a rehabilitar las instalaciones de la antigua hospedería ubicada en Piornal

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la gestión y explotación comercial del complejo turístico La Serrana, en Piornal. Se trata de un establecimiento ... de tres estrellas con 29 habitaciones (67 plazas), que busca ofrecer servicios de hospedaje, restauración y actividades vinculadas al turismo rural y cultural de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Un hombre de 43 años eleva a 22 los casos de fiebre del Nilo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana

La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana