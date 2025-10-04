La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana

La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la gestión y explotación comercial del complejo turístico La Serrana, en Piornal. Se trata de un establecimiento ... de tres estrellas con 29 habitaciones (67 plazas), que busca ofrecer servicios de hospedaje, restauración y actividades vinculadas al turismo rural y cultural de la zona.

El contrato, de naturaleza concesional, tendrá una duración improrrogable de 25 años, y un valor estimado de 15,9 millones de euros. Los licitadores deberán presentar ofertas económicas que incluyan un canon mínimo anual de 8.470 euros (IVA incluido) durante los diez primeros años, y de 12.100 euros (IVA incluido) en los quince restantes.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, con criterios de mejor relación calidad-precio. Entre ellos destacan la calidad de los servicios, prácticas sostenibles, promoción turística y cultural, uso de productos locales, promoción de la igualdad de género y planes de marketing. Además, se valorarán de forma automática la oferta económica y el plan de inversiones en renovación y mejora de las instalaciones.

El plan de inversiones contempla actuaciones en hotel, restaurante, cocinas, exteriores y apartamentos, con una cuantía máxima evaluable de 171.000 euros (IVA excluido) en los dos primeros años de concesión.

Jornadas de puertas abiertas

Con el fin de facilitar la participación y garantizar la calidad de las propuestas, se han programado visitas para conocer las instalaciones y su entorno. Estas tendrán lugar el jueves 10 de octubre, el miércoles 16 de octubre y el jueves 24 de octubre, a las 9.30 horas.

El objetivo de esta licitación es «dinamizar el turismo en el Valle del Jerte y consolidar el complejo turístico La Serrana como un referente de alojamiento sostenible y de calidad en la provincia», informa la diputación cacereña.

Rehabilitación integral

Cabe recordar que el edificio de La Serrana completó en el primer semestre de 2025 su segunda fase de rehabilitación a la que la Diputación de Cáceres destinó una inversión de 1,13 millones de euros, que se suma a los 1,4 millones ya ejecutados en 2018, alcanzando un total de 2,6 millones invertidos para su adaptación a las nuevas demandas turísticas.

Tras permanecer cerrado desde 2013, las distintas intervenciones realizadas con financiación de la institución provincial han hecho posible la modernización de las instalaciones actuando en la envolvente térmica y aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios o la accesibilidad con ascensor.

También se han mejorado las habitaciones y se han implantado nuevos sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones y gestión inteligente de espacios. Entre las mejoras se incluye también la adecuación de la planta baja con la cocina, aseos del comedor y sala de usos múltiples.