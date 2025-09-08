La Diputación inicia en el Tajo Internacional cursos de ventas y teleasistencia

REDACCIÓN cáceres. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El proyecto Isla V, promovido por la Diputación de Cáceres y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, ha comenzado con una nueva edición para ayudar a la formación y mejora de la empleabilidad entre habitantes de los municipios de la provincia. La primera parada es en la comarca de la Reserva de la Biosfera Tajo, con el desarrollo de los cursos de teleasistencia y técnicas de venta, que se impartirán a principios del mes de octubre, de manera presencial, en Valencia de Alcántara.

Hasta el 15 de septiembre aún pueden inscribirse las personas interesadas, que deben encontrarse en situación de desempleo y como demandantes de empleo, residir en la provincia, preferentemente en el territorio al que se dirige la acción, es decir en las localidades de Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Mata de Alcántara, Membrío, Piedras Albas, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Villa del Rey o Zarza la Mayor.

El curso consta de 390 horas, con prácticas profesionales no laborales y certificado de Profesionalidad Nivel II. Además, los participantes podrán recibir una beca por día de asistencia.