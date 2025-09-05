HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación informa a 17 municipios del plan de acción de la Agenda 2030

REDACCIÓN

cáceres.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La vicepresidenta Primera de Territorio Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, se reunió ayer con los 17 municipios de la provincia de Cáceres, especialmente rayanos, que participan en el proyecto europeo Poctep, con el que se pretende mejorar las capacidades de los pequeños municipios a través de acciones transformadoras alineadas con la Agenda 2030.

Este encuentro fue la jornada final del proyecto, en el que participan las localidades de Acehúche, Aldeacentenera, Barrado, Bohonal de Ibor, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Madroñera, Mata de Alcántara, Millanes, Palomero, Piedras Albas, Santiago de Alcántara, Talaveruela de la Vera, Torremocha, Valdastillas y Valencia de Alcántara.

