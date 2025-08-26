La Diputación impulsa 35 proyectos de igualdad por más de 200.000 euros

La Diputación de Cáceres ha repartido 205.000 euros en ayudas a un total de 35 proyectos para poner en marcha acciones en localidades ... de la provincia con una población inferior a los 20.000 habitantes. Los proyectos tienen como objetivo principal hacer efectivo el derecho de buen trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Fomentar actuaciones que permitan hacer frente a la violencia hacia mujeres y niñas, visibilizar el movimiento asociativo de mujeres o reducir las brechas de género son algunas de las metas de los proyectos que se llevarán a cabo mediante esta línea de ayudas.

El pasado junio se amplió la dotación de esta línea de ayudas a 205.000 euros, que se publicó inicialmente con un presupuesto de 120.000 euros. Están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro, con sede o delegación en algún municipio de la provincia de Cáceres, que presenten o continúen proyectos de igualdad en municipios con menos de 20.000 habitantes.

Uno de los ejes estratégicos de esta convocatoria era el del trabajo con personas jóvenes de los municipios. También se busca destacar la participación histórica y actual de las mujeres en espacios sociopolíticos, económicos, culturales, artísticos o educativos, informa la Diputación cacereña.