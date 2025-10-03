La Diputación impulsa en Bolivia un programa contra el machismo

Redacción CÁCERES. Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reunió con representantes de la ONG Sinergos, con la que tiene en marcha diversos proyectos de acción social, de educación para el desarrollo o de cooperación internacional.

Es en este último campo en el que han puesto en marcha por primera vez un proyecto para la lucha contra el machismo en adolescentes y la importancia de la igualdad de género en Bolivia, concretamente en la ciudad de Sucre.

Un proyecto en el que participa el Instituto Politécnico Tomás Katari boliviano, cuyo representante José Luis Mendieta, mostró al presidente el trabajo que se viene haciendo a lo largo del año, «con la financiación de la Diputación y el apoyo directo de Sinergos».

«Se trata de trabajar por la transformación hegemónica en tema de masculinidades con chavales de familias más vulnerables, migrantes allá en Bolivia, y lo hacemos a través de acciones como el teatro, la pintura, la comunicación... en espacios donde los chicos y chicas, a través de estas metodologías, van cambiando y transformando sus vidas».

Por su parte, Javier Agorreta, coordinador general de Sinergos, expresó su satisfacción por poder mostrar al presidente la marcha de otros proyectos que desarrollan con la financiación de la Diputación cacereña.