HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación facilita el acceso a datos de 223 ayuntamientos

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:43

La Diputación Provincial de Cáceres pone a disposición de los 223 municipios nuevos visores digitales que integran datos esenciales sobre servicios, equipamientos y recursos locales y que se encuentran integrados en la distintas páginas web municipales.

Tras un trabajo iniciado en 2020, se ha llevado a cabo un proceso sistemático de recopilación y organización de datos municipales, con el fin de dotar a los gobiernos locales de información precisa para «planificar de forma más eficiente, evaluar fortalezas y necesidades, apoyando una gobernanza más ágil y fundamentada en evidencia», destaca la Diputación cacereña.

De manera paralela, la institución provincial ha lanzado un visor de inversiones en infraestructuras y equipamientos, que recoge las actuaciones realizadas en los últimos cinco años en cada municipio. La herramienta permite filtrar la información por tipo de obra, plan, código CPV y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como descargar datos y generar mapas personalizados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  5. 5 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  8. 8 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación facilita el acceso a datos de 223 ayuntamientos