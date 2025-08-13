La Diputación facilita el acceso a datos de 223 ayuntamientos

Redacción CÁCERES. Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:43 Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Cáceres pone a disposición de los 223 municipios nuevos visores digitales que integran datos esenciales sobre servicios, equipamientos y recursos locales y que se encuentran integrados en la distintas páginas web municipales.

Tras un trabajo iniciado en 2020, se ha llevado a cabo un proceso sistemático de recopilación y organización de datos municipales, con el fin de dotar a los gobiernos locales de información precisa para «planificar de forma más eficiente, evaluar fortalezas y necesidades, apoyando una gobernanza más ágil y fundamentada en evidencia», destaca la Diputación cacereña.

De manera paralela, la institución provincial ha lanzado un visor de inversiones en infraestructuras y equipamientos, que recoge las actuaciones realizadas en los últimos cinco años en cada municipio. La herramienta permite filtrar la información por tipo de obra, plan, código CPV y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como descargar datos y generar mapas personalizados.