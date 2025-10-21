HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación entrega este jueves su premio de memoria histórica

Redacción

CÁCERES.

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres organiza una nueva entrega de los Premios Conchita Viera, un galardón con el que pretende reconocer la trayectoria profesional de personas que hayan contribuido al fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas en materia de memoria democrática.

Su segunda edición tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas, en el auditorio del complejo cultural San Francisco de Cáceres, acto en el que se dará a conocer el nombre de la persona galardonada.

Mañana a las 18.30 horas se inaugurará una exposición temporal, cedida por la Diputación de Badajoz, que incluye una reproducción del cuadro ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’, de Martí Blas. También podrá visitarse la exposición ‘Historietas e historias’ de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Barrero, de Zafra. A las 19.00 horas, la Sala Malinche se celebrará la mesa redonda ‘Políticas públicas sobre víctimas del terrorismo’.

