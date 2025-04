La Diputación descarta que la plaza de toros de Cáceres pueda estar lista para la feria de mayo

Tampoco habrá festejos taurinos en Cáceres en la feria de San Fernando de este año. Los plazos que maneja la Diputación para la tramitación administrativa ... de la reforma del edificio hacen inviable que las obras puedan estar ni siquiera iniciadas a finales de mayo, cuando se celebra la feria. Tan solo el proceso de licitación se prolongará durante tres meses, y para convocarlo aún faltan algunos trámites, como que la institución provincial apruebe definitivamente el proyecto y después se haga una modificación presupuestaria para 2022, ya que la reforma estaba consignada en los presupuestos de 2021.

La Comisión de Economía del Ayuntamiento aprobó este jueves una modificación de crédito por la parte que le toca cofinanciar de la obra, que es el 15%. En realidad tan solo aprobó 45.000, ya que no tuvo en cuenta que la Diputación había elevado el presupuesto inicial de la reforma, que era de 300.000 euros, hasta 316.852, por lo que la parte municipal asciende a 47.527 euros. La diferencia se añadirá en los próximos días sin que haga falta, según dijo el gobierno local, convocar una nueva Comisión de Economía.

Este paso del Ayuntamiento era necesario para que ahora la Diputación lleve a cabo su propia modificación presupuestaria, lo cual, según avanzó este jueves el gobierno provincial, se hará previsiblemente en el mes de marzo. A partir de ahí hay otros tres meses de plazo para la contratación, y solo después podrán iniciarse los trabajos de reforma, que se prolongarán durante al menos seis meses. Se necesitaría por lo tanto que no hubiera ningún retraso más para que la obra estuviera terminada a finales de este año.

La plaza de toros de Cáceres, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) hace ahora 30 años, lleva sin acoger eventos desde 2019 y está precintada desde 2020 por el riesgo de caída de partes de la cubierta. El pasado otoño la Diputación hizo público un informe técnico en el que se advertía del peligro de colapso que presenta la cubierta, la zona en la que se van a centrar los trabajos de rehabilitación, que la institución provincial asume dentro de su plan de obras públicas Reactiva pese a que se trata de un edificio de propiedad municipal.

La cofinanciación del Ayuntamiento para la plaza de toros fue apoyada en la Comisión de Economía por todos los grupos excepto Unidas Podemos (UP), que se abstuvo. «Si bien estamos de acuerdo con la restauración y mantenimiento de este edificio, no podemos apoyar el proyecto porque el Ayuntamiento no tiene un plan alternativo de uso que no sea el meramente taurino», afirmó la portavoz de UP, Consuelo López, quien dijo que votarían a favor si la reforma «hubiera ido ligada a otros usos como el cultural, el fomento de la artesanía o comercial». También criticó al PP por no haberse preocupado el mantenimiento del coso cuando gobernó.

El PP, por su parte, votó a favor pero criticó el retraso que viene acumulando la reforma. Fue su portavoz, Rafael Mateos, quien advirtió en la Comisión de Economía de que la cantidad que se iba a aprobar para la cofinanciación era errónea, y de hecho cree que ese fallo va a provocar nuevas demoras en el procedimiento. Insistió en que el gobierno municipal tiene «nulo interés» por arreglar la plaza «con el único fin de no celebrar festejos taurinos».

La portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, también apoyó cofinanciar la reforma, pero cree que no debe limitarse a la cubierta, aunque sea lo más urgente por los riesgos que presentan, sino alcanzar también la zona del falso techo. Recordó que en 2019 el servicio municipal de mantenimiento redactó un proyecto donde se recogía el arreglo de ambos elementos, que finalmente no se ejecutó por falta de fondos.

Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, fundadores del nuevo partido Cáceres Viva, ven también necesaria la intervención, aunque la consideran un «parche». Calificaron de «absolutamente lamentable» que los anteriores gobiernos tanto del PSOE como del PP «hayan olvidado el coso taurino hasta llegar al estado deplorable en el que se encuentra».