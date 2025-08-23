La Diputación dedica 415.000 euros a 60 proyectos de acción social Las entidades beneficiarias han recibido ya una ayuda máxima de 7.000 euros para actividades socioeducativas

El Área de Política Social, Igualdad y Cooperación Internacional de la Diputación de Cáceres ha convocado ayudas para la puesta en marcha de proyectos de acción social que se desarrollen en municipios cacereños con menos de 20.000 habitantes durante el año 2025, con una inversión total de 415.850 euros.

En esta convocatoria se han recibido 88 solicitudes, de las cuales 60 serán beneficiarias de una ayuda máxima de 7.000 euros, cantidad que ha aumentado en 2.000 euros con respecto del año anterior.

Entre los requisitos obligatorios para las entidades solicitantes están tener sede o delegación permanente en un municipio de la provincia de Cáceres y estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura.

Estas subvenciones financian desde programas de alzhéimer hasta acompañamiento a mujeres en zonas rurales

Además, la puntuación mínima requerida para optar a una subvención es de 55 puntos y los fondos se reparten en orden de mayor a menor puntuación obtenida, hasta agotar el crédito disponible.

De manera general, estas ayudas van destinadas a actividades de prevención y detección de situaciones de riesgo social o de exclusión; actividades socioeducativas dirigidas a personas o grupos en situación de riesgo social; actividades de fomento de la autonomía personal y apoyo a familias cuidadoras en situación de dependencia.

También van destinadas al fomento de la convivencia y respeto a la diversidad; para actividades de promoción de la salud integral y mejora de calidad de vida de las personas, o actividades de atención a necesidades básicas de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Proyectos

Los proyectos de acción social presentados por las entidades privadas sin ánimo de lucro especializadas se están ejecutando en distintos puntos de la provincia y abarcan temáticas de diversa índole.

Con esta subvención, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias Seniles del Norte de Cáceres financia su ‘Programa de terapia ocupacional y psicomotricidad para personas con alzheimer y sus personas cuidadoras’, en municipios del Área de Salud de Plasencia.

También, esta línea de ayudas ha permitido poner en marcha una nueva edición del programa ‘Mujer Avanza’ de la Fundación ECCA Social, dirigido a acoger y acompañar a mujeres cuidadoras en zonas rurales, facilitándoles formación adaptada y apoyo continuo y recursos, acompañando en el proceso de acreditación del certificado de profesionalidad y mejorando así sus oportunidades laborales y la calidad de los cuidados que prestan en localidades pequeñas.