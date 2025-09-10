HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación crea una partida en el presupuesto para dinamizar centros de mayores

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:59

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, anunció ayer que los próximos presupuestos de la institución para 2026 incluirán nuevas partidas para dinamizar los centros de mayores de la provincia. Además, se va a reunir con todas las asociaciones de mayores para instituir una jornada como el 'Día del Mayor de la provincia de Cáceres'. Entre sus pretensiones, también está continuar apoyando iniciativas similares a la que hace más de una década puso en marcha la asociación Amigos de Pescueza con el proyecto 'Quédate con Nosotr@s'.

Morales visitó la Residencia de Mayores de Pescueza donde participó en una actividad intergeneracional y volvió a destacar el «modelo» de este pequeño municipio como una hoja de ruta tanto para garantizar el bienestar de las personas mayores, con una atención y servicios centrados en la persona en los entornos rurales, como para generar empleos y oportunidades.

En concreto, la actividad que se ha desarrollado en el municipio es la elaboración de accesorios con plastilinas, cartulinas, hebras de lana y algún que otro adorno accesorio para engalanar el pueblo. Así, las personas más mayores y las más pequeñas trabajan de manera conjunta, mano a mano, para transformar esos objetos originales en coloridos pañuelos que embellecerán distintos puntos de Pescueza.

Talleres

Este es uno más de los talleres comunitarios e intergeneracionales que promueven desde la asociación Amigos de Pescueza, en coordinación con la dirección de la Ludoteca y el personal técnico de la Residencia de Mayores, y al que ayer asistió Morales, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Agustina Fernández, y socios y socias de la asociación.

Morales anunció que la Diputación de Cáceres quiere seguir contribuyendo a garantizar el bienestar y envejecimiento activo de las personas mayores en el ámbito rural, estén o no en residencias, y, de manera paralela, a la creación de empleo «para que los residentes estén activos y esa actividad genere empleo y fijación de población».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  3. 3 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  4. 4 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  5. 5 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  6. 6 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  9. 9

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito
  10. 10 Una mujer de 60 años resulta herida tras sufrir un atropello en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación crea una partida en el presupuesto para dinamizar centros de mayores