La Diputación crea una partida en el presupuesto para dinamizar centros de mayores

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, anunció ayer que los próximos presupuestos de la institución para 2026 incluirán nuevas partidas para dinamizar los centros de mayores de la provincia. Además, se va a reunir con todas las asociaciones de mayores para instituir una jornada como el 'Día del Mayor de la provincia de Cáceres'. Entre sus pretensiones, también está continuar apoyando iniciativas similares a la que hace más de una década puso en marcha la asociación Amigos de Pescueza con el proyecto 'Quédate con Nosotr@s'.

Morales visitó la Residencia de Mayores de Pescueza donde participó en una actividad intergeneracional y volvió a destacar el «modelo» de este pequeño municipio como una hoja de ruta tanto para garantizar el bienestar de las personas mayores, con una atención y servicios centrados en la persona en los entornos rurales, como para generar empleos y oportunidades.

En concreto, la actividad que se ha desarrollado en el municipio es la elaboración de accesorios con plastilinas, cartulinas, hebras de lana y algún que otro adorno accesorio para engalanar el pueblo. Así, las personas más mayores y las más pequeñas trabajan de manera conjunta, mano a mano, para transformar esos objetos originales en coloridos pañuelos que embellecerán distintos puntos de Pescueza.

Este es uno más de los talleres comunitarios e intergeneracionales que promueven desde la asociación Amigos de Pescueza, en coordinación con la dirección de la Ludoteca y el personal técnico de la Residencia de Mayores, y al que ayer asistió Morales, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Agustina Fernández, y socios y socias de la asociación.

Morales anunció que la Diputación de Cáceres quiere seguir contribuyendo a garantizar el bienestar y envejecimiento activo de las personas mayores en el ámbito rural, estén o no en residencias, y, de manera paralela, a la creación de empleo «para que los residentes estén activos y esa actividad genere empleo y fijación de población».

