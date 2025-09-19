HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atención médica en una de las campañas subvencionadas.

La Diputación de Cáceres sufraga atención médica en comunidades campesinas de Ecuador

La institución provincial ha aportado 40.000 euros a este proyecto de cooperación internacional

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La Diputación de Cáceres continúa colaborando en proyectos de cooperación internacional de ayuda a habitantes en territorios en situaciones de vulnerabilidad y desigualdad. Es el caso del proyecto 'Salud y bienestar para los habitantes del Cantón Penipe y comunidades del Cantón Guano-Ecuador', que desarrolla la asociación Cebycam-CES con la ayuda de la institución provincial, que ha aportado 40.000 euros a este proyecto.

A través de este programa, se ha conseguido fortalecer la atención médica, así como la promoción y prevención en servicios de salud a cerca de 4.000 habitantes de pequeñas comunidades campesinas en estos dos cantones.

Por un lado, se ha reforzado la atención en el centro de salud de la zona, además de constituir lo que vienen a llamar «brigadas médicas comunitarias» para presta atención en los hogares a quienes no pueden trasladarse. Atención tanto en medicina general como en psicología clínica, nutrición, enfermería, fisioterapia, odontología, laboratorio clínico o rehabilitación.

Con el apoyo financiero de la Diputación cacereña se ha podido financiar también la dotación de medicamentos para distintas patologías, entre ellas, las que más se dan en esta comunidad son las afecciones del aparato respiratorio y las afecciones en el aparato digestivo, como la parasitosis intestinal, fundamentalmente en niños, como indican desde la asociación, «siendo esta una de las causas principales de la desnutrición infantil».

La prevención en la salud es otra de las columnas principales de este programa, trabajando, con especial atención con familias que cuenta con integrantes menores de 10 años, realizando exámenes para medir niveles de anemia y parasitosis, «con el fin de fortalecer las posibilidades de un desarrollo saludable que reduzca la mortalidad por causas evitables», asegura la institución. A esto se suman actividades para fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Implicación de la mujer

En este programa se ha incidido, como viene haciendo Cebycam-CES desde su constitución, en la atención y la implicación de la mujer. Fue precisamente la situación de la mujer, «la violencia física, sexual, psicológica o económica que de forma constante sufría la mujer», uno de los motivos de crear la asociación.

Así, se llevan a cabo actividades para preparar a promotoras de salud y «lideresas comunitarias», auxiliares de enfermería o ayudantes de emergencias médicas para apoyar el cuidado de la salud en sus comunidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  8. 8

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  9. 9

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  10. 10

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Cáceres sufraga atención médica en comunidades campesinas de Ecuador

La Diputación de Cáceres sufraga atención médica en comunidades campesinas de Ecuador