La Diputación de Cáceres saca adelante sus presupuestos más ambiciosos por unanimidad

La Diputación Provincial de Cáceres ha dado luz verde a sus cuentas de 2026 este martes en pleno. El presupuesto ha salido adelante por ... unanimidad con los votos favorables del PSOE (en el gobierno) y del PP (en la oposición). Es el tercer año consecutivo que ocurre, algo que ha resaltado el presidente provincial, Miguel Ángel Morales. «Una vez más -ha dicho- la Diputación da un ejemplo práctico de lo que es la política con mayúsculas, un ejemplo de lo que supone tener capacidad para hablar, negociar y consensuar unos presupuestos que no son ni buenos ni malos para el PSOE o el PP, sino que son buenos, y así lo creemos firmemente, para la ciudadanía de la provincia», ha destacado Morales.

Hay que recordar que se trata de los presupuestos más ambiciosos de la historia de la institución provincial: superan por primera vez los 200 millones de euros «con un marcado carácter social y municipalista», y cuyo fin es «mejorar la vida de la ciudadanía», tal y como ha reiterado Morales, quien ha tenido unas palabras de recuerdo para Guillermo Fernández Vara, el expresidente de la Junta de Extremadura fallecido el pasado mes de octubre. «Me enseñó que la política es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, y que cada día nos tenemos que levantar con una única finalidad: mejorar la vida de nuestros conciudadanos, y esto es una prueba evidente de que así lo estamos haciendo, con unos presupuestos, además, ambiciosos», ha dicho.

Tal y como publicó este diario, las cuentas de 2026 ascienden a 201.909.000, por lo que experimentan un incremento de 14,3 millones respecto al actual con una subida porcentual del 7,64%. El motivo es que el dinero de que llega del Estado en forma de transferencias corrientes vuelve a crecer de manera significativa, hasta los 171.677.350 euros, un 12,9% más que el año anterior. De cada 100 euros que ingresará la Diputación cacereña, 85 llegarán por esta vía.

Presupuesto consolidado

El presupuesto consolidado, es decir, el que incluye también al resto de organismos que dependen de la Diputación, será de 227.767.611 euros, un 8,6% más que en 2026. Ahí entran también el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 9,42 millones (un incremento del 11,22%), el Consorcio MásMedio, que gestionará 24,25 millones (31,21% más), y los presupuestos de los otros dos consorcios dependientes de la institución, que son el Museo Pérez Comendador-Leroux de Hervás y la Institución Ferial de Trujillo.