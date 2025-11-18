HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, charla con Sergio Rey, portavoz del PP en Diputación (primero por la derecha) momentos antes del inicio del pleno de este martes. JORGE REY

La Diputación de Cáceres saca adelante sus presupuestos más ambiciosos por unanimidad

El PSOE aprueba con los votos a favor del PP por tercer año consecutivo la cuentas provinciales para el año 2026

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

La Diputación Provincial de Cáceres ha dado luz verde a sus cuentas de 2026 este martes en pleno. El presupuesto ha salido adelante por ... unanimidad con los votos favorables del PSOE (en el gobierno) y del PP (en la oposición). Es el tercer año consecutivo que ocurre, algo que ha resaltado el presidente provincial, Miguel Ángel Morales. «Una vez más -ha dicho- la Diputación da un ejemplo práctico de lo que es la política con mayúsculas, un ejemplo de lo que supone tener capacidad para hablar, negociar y consensuar unos presupuestos que no son ni buenos ni malos para el PSOE o el PP, sino que son buenos, y así lo creemos firmemente, para la ciudadanía de la provincia», ha destacado Morales.

