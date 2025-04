La Diputación de Cáceres ofrecerá dos días semanales de teletrabajo a una parte de su personal

La Diputación de Cáceres ofrecerá a una parte de sus trabajadores (el total de la plantilla asciende a un millar de personas aproximadamente) dos días ... semanales de teletrabajo. La institución provincial trabaja en un borrador sobre el desempeño de tareas en remoto que está aún en una fase inicial pero que definirá el formato para desempeñar parte del puesto de trabajo en casa. Este organismo se suma a la tendencia de otras entidades públicas, como la Agencia Tributaria, que ofrecen ya de forma estable esta posibilidad a sus trabajadores, también a la sede de Cáceres. En este último caso se persigue el ahorro energético y poder cerrar plantas enteras durante dos días a la semana.

La institución provincial se adelantó a la pandemia en cuanto a la posibilidad de trabajar fuera de sus dependencias. Antes de las restricciones sacó una convocatoria que se denominó 'trabajo no presencial', que se le concedía a algunos funcionarios que tenían problemas de conciliación familiar, para que una serie de horas al días las pudieran hacer desde su casa, pero siempre debían venir presencialmente unas determinadas horas al día, de manera que el resto, hasta completar su jornada diaria, las podían desarrollar en su casa con la VPN (red privada virtual), pero con sus propios medios.

El reglamento que ahora se pretende aprobar recoge un par de días a la semana las 8 horas de trabajo, que se realizaría en casa, con medios que facilitaría la Diputación. Se trata de una de las diferencias fundamentales de la fórmula que se adoptó anteriormente, en la que los empleados tenían que poner sus propios medios para realizar sus tareas.

Actualmente solo 56 trabajadores del millar de empleados de la Diputación desempeñan sus tareas en remoto

No podrán acogerse a esta fórmula los directores, coordinadores de personal o empleados de puestos de atención ciudadana

En la convocatoria previa se acogieron 56 empleados, que son los que hay actualmente. La Diputación indica que tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo «los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, una vez implantados los procesos correspondientes a través de la administración electrónica». Entre ellos se encuentran los que abordan el estudio y análisis de proyectos, la elaboración de informes técnicos, la redacción de normativa, asesoría, gestión de sistemas de información y comunicaciones, análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones.

Además podrán acogerse al teletrabajo todos los que puedan ser desempeñados «mediante el uso intensivo y habitual de las herramientas propias de la administración electrónica».

Sin permiso

Por sus características no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los puestos en oficinas de registro y atención e información a la ciudadanía y puestos con funciones de dirección, coordinación y supervisión de personal, según explica a este diario la Diputación de Cáceres. En este caso, no obstante, podrán ser desempeñados mediante teletrabajo las secciones, cuando las necesidades del servicio lo permitan, en cuyo caso la jornada semanal de trabajo se distribuirá de modo que hasta un máximo de una jornada se preste de forma no presencial.

No hay posibilidad de trabajo en remoto en puestos de naturaleza eventual, los reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional como interventor, secretario general y tesorero. Tampoco podrán acogerse a esta ventaja los puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, entendiéndose «por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona trabajador».

Tampoco podrán acogerse al teletrabajo los puestos sujetos a turnicidad o cualquier otro que así se determine por la Dirección del Área competente en materia de gestión del personal tras el análisis de las diferentes consultas realizadas por parte de las diferentes Áreas de la Diputación u órganos competentes en materia de personal de los organismos dependientes ni si debido a la prestación no presencial del teletrabajador, parte de los cometidos, funciones o tareas de su puesto de trabajo tuviera que ser asumida por terceras personas.

Cuántas personas

Una de las cuestiones más relevantes que faltan por aclarar es el número máximo de personas que podrán acogerse a ellas. Será el Presidente de la Diputación, Carlos Carlos, en la propia resolución de la convocatoria, el que determine cuantos y cuales, tal como recoge el artículo 20 del reglamento.

La resolución de convocatoria deberá contener, entre otros puntos el número mínimo de puestos que pueden ser autorizados, las condiciones que deben cumplir las personas solicitantes, el procedimiento de autorización y los sistemas de evaluación del trabajo desempeñado en régimen no presencial. La citada convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia con una periodicidad anual, por lo que pueden producirse cambios en la forma de aplicarlo de un año a otro.