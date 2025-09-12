HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación de Cáceres estudia vías para digitalizar los exámenes de conducir

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

La Diputación de Cáceres va a estudiar vías de colaboración para garantizar la realización de exámenes teóricos de conducir de forma digital en centros desplazados de la provincia. Esto supone una importante inversión en las aulas, para acondicionarlas informátcamente.

Para ello, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, mantuvo ayer una reunión junto al subdelegado del Gobierno, José Antonio García, con los alcaldes de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria, localidades en las que se encuentran los centros de examen, para conocer las necesidades.

«La Diputación de Cáceres va a trabajar, en la medida que sea posible, para poder facilitar un servicio importante a muchos ciudadanos de la provincia como es en este caso el acceso a centros de exámenes de conducción próximos a sus lugares de residencia sin tener que desplazarse a Cáceres capital», dijo Morales tras el encuentro.

En concreto, precisó que se va a hacer un estudio pormenorizado de los costes que suponen la adaptación y digitalización de estas aulas para que puedan seguir prestando el servicio de acuerdo a las novedades introducidas.

Las novedades previstas en los nuevos exámenes teóricos de conducción, que se pondrán en marcha el próximo 2026, y otras ya introducidas en materias de accesibilidad y lectura fácil, suponen un reto para los centros de exámenes desplazados de la DGT por los que se ha venido apostando para facilitar a la población el acceso a estas pruebas sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

