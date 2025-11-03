HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Fachada principal de Pintores 10, situado a pocos metros de la Plaza Mayor de Cáceres. JORGE REY

La Diputación de Cáceres estudia vender Pintores 10 a los 22 años de comprar el edificio

La institución provincial no descarta desprenderse del inmueble tras la compra del Palacio del Mayoralgo porque se ha quedado pequeño

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:26

La Diputación Provincial de Cáceres estudia vender el edificio Pintores 10, situado en la calle homónima de la que toma el nombre, 22 años después ... de adquirir el céntrico inmueble. La institución no descarta la salida al mercado de la antigua sede del Banco Simeón tras hacerse con el Palacio de Mayoralgo por ocho millones de euros.

