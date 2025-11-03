La Diputación de Cáceres estudia vender Pintores 10 a los 22 años de comprar el edificio

La Diputación Provincial de Cáceres estudia vender el edificio Pintores 10, situado en la calle homónima de la que toma el nombre, 22 años después ... de adquirir el céntrico inmueble. La institución no descarta la salida al mercado de la antigua sede del Banco Simeón tras hacerse con el Palacio de Mayoralgo por ocho millones de euros.

«Una cosa es evidente: Pintores 10 se ha quedado pequeño y además ha quedado obsoleto para algunos de los servicios que hay. Es poco práctico. No está acondicionado de la mejor forma posible para oficinas modernas. Es verdad que no reúne las mejores condiciones para hacer el trabajo que está haciendo», apunta Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial. «En este momento no se descarta», agrega al tiempo que precisa que si, finalmente, el inmueble saliera a la venta no sería de manera inmediata.

La operación con el Banco Simeón se cerró en noviembre de 2003 por 6,16 millones de euros

La institución provincial debe comprobar primero cómo queda reorganizada su plantilla de trabajadores con el traslado que se llevará a cabo –previsiblemente a comienzos del año que viene– al Palacio de Mayoralgo y tras las obras de modernización que se acometerán en el interior del Palacio Provincial de Santa María, donde se encuentran los servicios centrales de Diputación.

«Tenemos que afrontar primero la reforma del Palacio Provincial y habrá que desalojar una o dos plantas. Queremos ver si cabe todo el mundo entre los dos sitios... Lo de Pintores 10 es una propuesta que no se descarta pero en estos momentos no hay ninguna decisión tomada fundamentalmente por cuestiones logísticas», apostilla el dirigente provincial.

Pintores 10 se puso de actualidad hace pocos días. Fue el pasado jueves, durante la celebración del pleno de la Diputación, cuando el Partido Popular –en la oposición– sugirió la venta del edificio durante el debate surgido en torno a la compra del Palacio de Mayoralgo. Hay que recordar que en esta sesión plenaria se aprobaron (por unanimidad) los primeros cinco millones para sufragar la adquisición del histórico inmueble a Unicaja Banco. Los tres millones restantes se abonarán a comienzos de 2026.

En el edificio Pintores 10 trabajan entre cien y 120 personas, en función de los programas europeos que estén operativos en cada momento. El aumento experimentado por la plantilla debido a estos programas en los últimos años ha hecho que el inmueble se haya quedado pequeño. Morales calcula que hasta el próximo verano la Diputación no adoptará una decisión sobre el edificio. «No vamos a malvenderlo porque puede tener otras utilidades. Vamos a ir poco a poco», señala.

Fue a finales de 2003 cuando la institución provincial compró este edificio, situado a pocos metros de la Plaza Mayor, con acceso directo también desde la calle Moret.

Ampliar Diputación acaba de comprar el Palacio de Mayoralgo por ocho millones de euros. JORGE REY

La operación, que se formalizó por 6,16 millones de euros, pasó por pleno en el mes de noviembre de ese año. Y entonces salió adelante con la abstención del grupo popular. La Diputación cerró el acuerdo con el Banco Simeón para ubicar en el inmueble las nuevas instalaciones del archivo histórico provincial (hasta entonces en el San Francisco). También anunció el traslado hasta estas dependencias de otros servicios provinciales como el Patronato Pedro de Ibarra, las oficinas del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la Agencia Extremeña de la Energía, el área de Formación y el Patronato de la Vivienda, ubicados hasta entonces en locales y pisos de la avenida de Hernán Cortés.

La distribución actual

El edificio de Pintores 10 tiene más de 5.000 metros de superficie útil divididos en semisótano y cinco plantas. Según la distribución actual, en la planta cero se encuentra la sala de exposiciones, el archivo y biblioteca de Pureza Canelo y oficinas de Csif. El archivo y la biblioteca provincial están en la entreplanta. Y en el primer piso se ubican la Oficina Europa y el área de desarrollo sostenible y turismo.

El departamento de formación, así como los despachos de la diputada del área de turismo y juventud (Elisabeth Martín) y de la vicepresidenta primera de territorio, igualdad y cultura (Esther Gutiérrez) se encuentran en la segunda planta de Pintores 10. En el tercer piso están el servicio de prevención de riesgos laborales, el salón de actos y el área de promoción económica y empleo.

El Banco Simeón recibió en su momento otras ofertas privadas para hacerse con Pintores 10.