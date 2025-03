La Diputación de Cáceres eleva su presupuesto hasta los 156 millones, sin nuevos créditos y más tesorería para los ayuntamientos

«No me he planteado si voy a seguir»

Carlos Carlos no sabe si estos serán sus últimos presupuestos como presidente de la Diputación. «No me lo he planteado ni lo he pensado», dijo sobre su posible continuidad. «No tengo tomada la decisión», resaltó. Sin embargo, aporta un dato: «Llevo 20 años de alcalde», en referencia a su pueblo, Calzadilla. Lo que sí recordó Carlos Carlos es que se hizo cargo de la presidencia en unas circunstancias concretas, tras el fallecimiento de Rosario Cordero y con la confianza de la dirección del PSOE , ya que, incide, no se trata de un puesto de elección directa. «No me quita el sueño si voy a seguir o no. Siga yo o no, la Diputación continuará adelante», resume.

En otra de sus valoraciones abordó la necesidad de redoblar la apuesta contra el despoblamiento («venimos aplicando políticas desde 2015», manifiesta) y contra el desempleo. «Es primordial la creación de empleo y lo constatamos con la incorporación de seis millones más del remanente al presupuesto a partir de marzo», concluye. Los casi 18 millones para empleo suponen «la cifra más alta de la Diputación». Ese esfuerzo se suma a la capacidad que ha demostrado, sostiene, el actual Gobierno provincial para desarrollar sus proyectos. «El nivel de ejecución en esta legislatura ha rondado el 72 por ciento», asevera.

Por su parte, el portavoz del PP, Sergio Rey, no se pronunció ayer sobre la postura que adoptará su grupo en el pleno de presupuestos. «Vamos a valorarlo», adelanta, aunque recuerda que «meses atrás ya presentamos propuestas positivas para el futuro de la provincia».

Asimismo, Antonio Bohigas, diputado de Ciudadanos, votará a favor de las cuentas si se incluyen dos proyectos, uno relativo a eficiencia energética en instalaciones deportivas y otro sobre planes de dinamización a través del deporte. «Espero que sean aceptados y salgan adelante en cuyo caso nuestro voto será favorable», corrobora. Cs se abstuvo en los presupuestos de 2021 y apoyó los de 2020 y 2019.