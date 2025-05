Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 17 de noviembre 2021, 13:11 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

«La Diputación de Cáceres se ha convertido en el cajero automático de la Junta». Es la denuncia que hace el Partido Popular tras analizar el borrador de las cuentas provinciales que mañana se aprobarán en la comisión de Hacienda y el próximo martes llegarán al pleno. El portavoz del grupo popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha comparecido esta mañana acompañado por parte de su equipo para cuestionar el anteproyecto que dio a conocer el presidente, Carlos Carlos, el pasado lunes.

Asegura que el PP está «abierto al diálogo» y a ser generoso para facilitar su aprobación, pero para ello el PSOE tendrá que escuchar sus propuestas y «darle la vuelta como un calcetín» a los números que ha presentado. Aunque un posible 'sí' al presupuesto por parte de los populares parece inviable, Sánchez Juliá deja entrever que sería posible la abstención y si se tienen puentes para la negociación y el equipo de Gobierno introduce partidas concretas destinadas a luchar contra el despoblamiento y el desempleo. También si retoma proyectos que han sido aprobados y no figuran en el borrador como el plan de recuperación de la Jara, el embarcadero en el pantano de Alcántara o el convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para el arreglo de caminos que comunican municipios.

Una de las principales quejas que se hace desde el PP al presupuesto diseñado por el Ejecutivo provincial es que financie políticas que no son competencia suya y que debería afrontar la Junta con sus propios fondos. Sánchez Juliá ha sido muy duro en ese apartado. «El PSOE discrimina a Cáceres en la Junta de Extremadura, pero la Diputación financia a la propia Junta». Lo hace, asegura, en instituciones feriales como Feval, en Don Benito, o en Zafra, «mientras la provincia de Cáceres no tienen ni un solo recinto ferial», lamenta.

«En 2021 unos 10 millones de euros fueron destinados a financiar políticas de la Junta», resume. Ha citado el plan de empleo, con seis millones; los dinamizadores de las mancomunidades, con 600.000 euros; las oficinas comarcales de vivienda con 300.000; o los 135.000 euros que se pagan en Feval «pese a que se organizan ferias que no traen una sola actividad a Cáceres», critica. «Ficon, por ejemplo, podría organizar una parte en la provincia cacereña, y no es así». «Es de locos pagar al que nos discrimina», sugiere Sánchez Juliá. Según él, no se trata de alimentar el enfrentamiento entre provincias sino exigir a la Junta que afronte sus compromisos con Cáceres en lugar de utilizar la Diputación para financiarse.

Para el portavoz popular, si ese dinero fuese utilizado para afrontar proyectos propios de la casa, la Diputación no habría necesitado bajar las inversiones en el presupuesto del próximo ejercicio. Ha desgranado los números y ha apuntado que las inversiones reales que recoge el capítulo seis pasan a 39,5 millones frente a los 45,2 de 2021.

También cuestiona el PP que se vayan a cumplir las previsiones de ingresos en el llamado fondo complementario, tal y como advierte el informe de la Intervención. Se han presupuestado 120 millones y en el ejercicio vigente fueron 94,9. Supone un 26 por ciento cuando la previsión que se hace desde el Gobierno central, destaca el interventor, es del 13 por ciento.

«La Diputación invierte más en sí misma que en los pueblos», concluye en su crítica el PP, al aludir a la subida del capítulo de personal. Son 49,7 millones, casi un tercio del presupuesto total. Destaca la subida para los funcionarios, con complementos que pasan de 17,8 millones a 19,2. A su vez, los gastos corrientes han pasado de 14 millones en 2019 a casi 28 en 2022. «De cada 10 euros, se invierten 4,7 y el resto se dedica a financiar la casa», aseguran los populares. Las inversiones, según esa versión, estaban al 22 por ciento de la ejecución al final del tercer trimestre.

Muy diferente es la versión del equipo de Gobierno. El presidente aludió el lunes a un presupuesto de algo más de 153 millones que calificó como «prudente, equilibrado y realista» y en el que se prioriza la inversión en los pueblos con partidas para los nuevos parques de bomberos o el campo de césped del Cuartillo. Carlo Carlos reseñó en la presentación que con 15 millones para empleo y 39 para obras se aumenta la inversión a 54 millones. De cada 100 euros, 75 van a los pueblos, detalló.