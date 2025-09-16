HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación de Cáceres celebra un seminario sobre trashumancia y paisaje

La cita, que tendrá lugar el jueves en el Complejo Cultural San Francisco, contará con expertos a nivel nacional

Redacción

CÁCERES.

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El próximo jueves se celebra en el Complejo Cultural San Francisco un seminario sobre trashumancia y paisaje con acceso gratuito. Se trata de una jornada abierta al público y dedicada a reflexionar sobre el valor cultural, ecológico y social de la trashumancia en la Península Ibérica. El encuentro ha sido organizado por el Ayuntamiento de Brañosera y la Fundación Santa María la Real, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Diputación de Cáceres, a través de su área de Cultura y Deportes.

Desde el Ayuntamiento palentino se viene trabajando junto a la Fundación Santa María la Real, para darle al fuero la importancia y relevancia que merece. De ahí, la organización de este seminario en Cáceres, que será inaugurado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

La cita arrancará a las 16.00 horas y contará con la presencia de reconocidos profesionales como Joaquín Araujo Ponciano, campesino, escritor, naturalista y cineasta, quien hablará de la vivencia del paisaje.

Manuel Rodríguez Pascual, ingeniero técnico agrícola y ddoctor en Veterinaria por la Universidad de León, abordará la ruta de los rebaños trashumantes y su influencia en la península desde Brañosera a Extremadura.

Le seguirá la intervención de Paula Escribano Castaño, profesora e investigadora del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, quien reflexionará en torno a los retos y oportunidades para la preservación de la trashumancia. Cerrará la sesión Francesca Pasetti Bombardella, representante del Punto Focal para España en la declaración de la Trashumancia como Patrimonio Cultural de la Unesco.

