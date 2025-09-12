La Diputación de Cáceres cede un coche a la Guardia Civil para proteger a víctimas de violencia de género El resto de gastos- gasolina, suscripción de póliza de seguros obligatoria, tasas ITV y cualquier otro gasto derivado de su utilización- corresponderá a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres

R. H. Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

Este viernes se ha llevado a cabo la cesión gratuita de uso temporal, y por un período de 4 años, de un coche de titularidad de la Diputación a favor de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres para reforzar la protección y vigilancia de las víctimas de violencia de género en las zonas rurales de la provincia.

Esta entrega complementa al vehículo cedido por la Institución Provincial en marzo de 2024 que ha permitido, tal y como ha informado el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, realizar actuaciones importantes como «evitar que alguna mujer fuera maltratada, de apoyo a las propias mujeres cuando tienen que desplazarse o de apoyo psicológico o policial de manera discreta acudiendo a los pueblos sin necesidad de que nadie sepa que la Guardia Civil va a una vivienda».Morales ha incidido en que la Diputación de Cáceres «va a colaborar con la Delegación del Gobierno, con la Subdirección y con la Guardia Civil en todo lo que podamos, porque defender y apoyar a la Guardia Civil es defender a nuestros pueblos y a la ciudadanía de la provincia».

También ha recordado que uno de los objetivos principales de la acción política del equipo de Gobierno de la Diputación es hacer de la provincia un espacio más igualitario y cooperar en la lucha contra la violencia de género de la mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una forma de lograr esa meta.Durante el tiempo de cesión del vehículo, la Diputación de Cáceres asumirá los gastos derivados del mantenimiento y revisiones periódicas que se realizarán en los talleres del Parque Móvil.

El resto de gastos- gasolina, suscripción de póliza de seguros obligatoria, tasas ITV y cualquier otro gasto derivado de su utilización- corresponderá a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. Además del presidente de la Institución Provincial, en el acto de entrega han estado presentes el Delgado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el Subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García y el General Jefe de la Guardia Civil de Extremadura, José Manuel Santiago Marín.

Este último, en su intervención, ha puesto el foco en la colaboración entre administraciones para dar un mejores servicios a la ciudadanía: «una prueba manifiesta de lo que es es la colaboración entre administraciones. ¿Para qué? Para darle una mejor calidad de servicio al ciudadano, que al fin y al cabo es el receptor de nuestro de nuestro trabajo. En este caso estamos hablando de de violencia de género, pues, a nosotros, nos enorgullece tener más medios para poder hacerle frente de una manera más eficaz».