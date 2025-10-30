HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Fachada principal del Palacio de Mayoralgo de Cáceres, situado en la plaza de Santa María. JORGE REY

La Diputación de Cáceres aprueba los primeros cinco millones para la compra del Palacio de Mayoralgo

El pleno de la institución provincial da el visto bueno por unanimidad al primer pago a Unicaja para quedarse con el histórico inmueble y en enero de 2026 tendrá que aportar tres millones más

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:44

El anuncio de la compra del histórico Palacio de Mayoralgo de la plaza de Santa María de Cáceres por parte de la Diputación Provincial ... se materializó este jueves en el pleno de la institución con la aprobación de los primeros cinco millones de euros para su adquisición. El desembolso, que se realizará en un primer pago a Unicaja Banco (entidad propietaria hasta ahora de las instalaciones) a finales de este año, salió adelante por unanimidad, con los votos favorables tanto del PSOE como del PP. Hay que recordar que el coste total de la operación asciende a ocho millones de euros. Los tres millones restantes se entregarán en enero de 2026.

