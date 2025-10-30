La Diputación de Cáceres aprueba los primeros cinco millones para la compra del Palacio de Mayoralgo

El anuncio de la compra del histórico Palacio de Mayoralgo de la plaza de Santa María de Cáceres por parte de la Diputación Provincial ... se materializó este jueves en el pleno de la institución con la aprobación de los primeros cinco millones de euros para su adquisición. El desembolso, que se realizará en un primer pago a Unicaja Banco (entidad propietaria hasta ahora de las instalaciones) a finales de este año, salió adelante por unanimidad, con los votos favorables tanto del PSOE como del PP. Hay que recordar que el coste total de la operación asciende a ocho millones de euros. Los tres millones restantes se entregarán en enero de 2026.

La institución provincial recuerda que la adquisición de inmueble incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes y el objetivo final es mejorar la accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y facilitar las gestiones que demanda la ciudanía.

«Queremos devolver el patrimonio público a la ciudadanía, a la de Cáceres y de la provincia con un edificio emblemático desde el punto de vista arquitectónico, patrimonial, como un servicio más, en una ciudad que trabaja para ser capital europea de la cultura en el 2031 y es Patrimonio de la Humanidad», ha expresado Miguel Ángel Morales, presidente provincial, durante su intervención.

Morales también ha recordado que «desde el principio de la legislatura observamos que las dependencias de la Diputación eran escasas y, en algunos casos, no reunían las condiciones para la labor de los trabajadores públicos de la casa. Además, el Palacio Provincial necesita unas reformas importantes en el ámbito de seguridad, de evacuación … Hay que cambiar toda la climatización … y también es necesaria la actualización en el servicio de comunicación», ha agregado.

Tal y como publicó este diario, se prevé que los primeros trabajadores puedan trasladarse al Mayoralgo a comienzos de 2026, según los plazos manejados por la propia institución provincial. La firma de todos los documentos necesarios para cerrar esta operación de compra-venta se harán en una notaría del ámbito rural.

El Palacio de Mayoralgo, que se encuentra completamente rehabilitado, data de finales del siglo XV y principios del XVI, con un patio mudéjar del siglo XIV y fachada con elementos góticos y renacentistas.

Caja Extremadura lo adquirió en 1999 para convertirlo en su sede institucional. Fue en una subasta pública y se consiguió por 2,1 millones de euros. El edificio se inauguró en 2004 tras una reforma integral que costó seis millones de euros. La rehabilitación tuvo su dosis de polémica, ya que varios colectivos protestaron al considerar que la cubierta del edificio se había elevado en exceso desvirtuando el paisaje de la Ciudad Monumental.

Tres años antes, en 2001, aparecieron restos arqueológicos de la época romana, el más importante de ellos un torso de bronce recubierto de oro, único en la Península Ibérica, pues sólo existen algunos similares en Italia y en el norte de África.

Con la adquisición de este palacio como contexto y dado el previsible movimiento de funcionarios que se avecina, el grupo popular de la Diputación Provincial de Cáceres, en la oposición, propuso en el turno de intervenciones que la institución ponga a la venta el edificio de Pintores 10, situado en la calle homónima, a escasos metros de la Plaza Mayor.

Otros asuntos del pleno

En el pleno de la Diputación Provincial se han aprobado además otras cuestiones. Por un lado, se ha dado luz verde a dos millones de euros en subvenciones destinados a ejecutar obras de mejora urbana cultural y social con actuaciones que van desde la mejora de vías públicas hasta equipamientos culturales, deportivos o sociales. Las ayudas, que llegarán a 32 municipios cacereños, provienen tanto de Presidencia como del área de Fomento.

Por otro lado, se ha aprobado el Plan Provincial de Elaboración de Censos Municipales de Amianto, una iniciativa dotada con una inversión total de 720.000 euros con el objetivo de ayudar a los municipios menores de 10.000 habitantes —un total de 219 localidades— a identificar, registrar y planificar la retirada del amianto presente en sus edificios e infraestructuras municipales, cumpliendo así las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

Destaca, además, la subvención concedida a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para continuar con los trabajos de exhumación de la mina La Paloma, en la localidad de Zarza la Mayor, por 105.000 euros. Hay que recordar que el pasado 8 de octubre los técnicos que trabajaban en esta mina hallaron los primeros restos óseos de represaliados del franquismo.