La Diputación de Cáceres aprueba el nuevo organigrama laboral, en un pleno al que Aguilera no asiste

Miércoles, 31 julio 2019, 13:24

La Diputación de Cáceres aprobó esta mañana, entre otros asuntos, una modificación puntual en la Relación de Puestos de Trabajo 2019 (RPT) en un pleno extraordinario al que, por segunda vez, no asistió el diputado no adscrito Alfredo Aguilera, que también se ausentó la pasada semana de la sesión ordinaria de julio.

La modificación ratificada en la RPT lleva aparejada la amortización de algunos puestos de trabajo así como cambios de personal directivo y funcionarios para conseguir «eficacia, eficiencia y dinamizar la administración», dijo la vicepresidenta tercera, Isabel Ruiz. El acuerdo salió adelante con los votos del PSOE y la oposición de Ciudadanos y Partido Popular.

El PP propuso dejar sobre la mesa el asunto por considerar que «no respeta» el reglamento orgánico de la institución provincial, según señaló su portavoz José Ángel Sánchez Juliá. «Hay un defecto de forma porque debe venir acompañado de la modificación del reglamento», denunció Sánchez, que criticó también que se elimine el complemento de las funciones de los secretarios-interventores.

Por otra parte, se aprobó la estructura administrativa de la Diputación, igualmente con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Sí se pusieron de acuerdo en la ratificación del Convenio Colectivo que había subsanado un error que afectaba al permiso de paternidad.

Situación de Aguilera

El último punto del orden del día tuvo que ver con la situación de Alfredo Aguilera como diputado no adscrito -cuyo sillón se encontraba hoy nuevamente vacío- y fue aprobado por los tres grupos. El que fuera portavoz del PP en la anterior legislatura, con una condena por violencia machista, tendrá representación en las ocho comisiones informativas así como en los plenos.

Sin embargo, Aguilera no percibirá más de lo que cobraba por asistir a las comisiones a las que acudía antes, que eran cuatro. Tendrá por tanto la asignación que le corresponde por la asistencia a estas cuatro y a los plenos ordinarios y extraordinarios. No recibirá la asignación que sí ingresan los grupos políticos y no cobrará los plenos y comisiones a los que no ha asistido.