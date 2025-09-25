La Diputación de Cáceres apoya que la cárcel vieja sea un centro de memoria democrática

La Diputación de Cáceres se ha sumado a la propuesta de convertir el edificio de la antigua prisión provincial, situado en la avenida Héroes ... de Baler de la capital cacereña, en un centro cívico memorial sobre la represión franquista, tal y como defiende la asociación Amececa.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha participado junto a Paco Rebollo, presidente de la Fundación Rebross, en la presentación de la nueva entrega de la revista especializada en cine 'Versión Original', que dedica su número 350 a 'Prisiones' en el cine, con un recorrido a través de 33 títulos de cine carcelario, y cuenta con el patrocinio de la Diputación cacereña.

La selección de esta temática surge de la voluntad de dar a conocer las reivindicaciones de Amececa, entidad que firma el editorial de la revista y que intervino en la presentación de mano de su vicepresidente, José Hinojosa, quien trabaja para conseguir la conversión del antiguo edificio de la cárcel en un centro de memoria que defienda los valores democráticos.

Reforzar la democracia

Morales centró su intervención en defender la obligación de las administraciones públicas de invertir en proyectos y acciones que promuevan el conocimiento y divulgación de la memoria histórica y democrática. «Es invertir en derechos humanos y en reforzar nuestra democracia», aseveró el presidente provincial, que mostró su apoyo a Amececa y recordo que están en contacto con el Ministerio del Interior para que «no dejen que este edificio y lugar de memoria se venga abajo sin que nadie lo remedie, ni se haga ninguna actuación en la línea que propone Amececa».