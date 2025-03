La Diputación de Cáceres admite que las piscinas naturales tardarán años en cumplir la normativa

Esta semana, durante una visita al municipio de Pinofranqueado, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, reiteraba que la institución utilizará todos los ... medios a su alcance para dar una solución al problema de las zonas de baño de la provincia. La cuestión es que los cauces de los ríos y gargantas del norte cacereño deben estar completamente despejados fuera de la temporada estival para evitar inundaciones durante el invierno, tal y como marca la normativa europea.

La gran mayoría de estas instalaciones son antiguas y tienen muros de hormigón que tapan casi todo el cauce, con una compuerta que se cierra en verano para embalsar el agua, lo cual incumple la normativa, según denunció el año pasado la plataforma Ríos Vida ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

A raíz de esta situación, la Diputación se comprometió a buscar los medios técnicos y económicos para elaborar los proyectos y adaptar estos espacios naturales a la normativa, a cambio de una moratoria en su aplicación. Y en esas está ahora el equipo técnico de la institución, analizando las distintas zonas afectadas y redactando los proyectos de las principales gargantas.

Pero lo cierto es que no se van a poder regularizar a corto-medio plazo porque se tardarán años en ser adaptadas, como ha admitido la propia Diputación. El diputado de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás, indicó a este diario que los trabajos más avanzados corresponden a los de las piscinas de Pinofranqueado, Jerte, Losar de la Vera, Cabezuela del Valle y La Granja, pero reconoció, no obstante, que «esto no se va a hacer en un año, ni tres, ni cinco». En estos municipios, según precisó, tienen ya las soluciones técnicas definidas así como el presupuesto de las obras.

Son las cinco piscinas naturales con mayor afluencia de público en la región y por estas han comenzado los trabajos para regularizarlas. Éstos conllevan una larga tramitación administrativa al implicar a varias instituciones. En el caso, por ejemplo, de Pinofranqueado, García Nicolás detalló que se precisa un estudio hidráulico previo porque se trata de una zona con mucho caudal. O en el municipio de Jerte, donde la CHT tiene que pronunciarse sobre las zonas de baño por el riesgo de inundaciones.

Los proyectos más avanzados son los de Jerte, Losar de la Vera, Cabezuela del Valle, La Granja y Pinofranqueado

La provincia cuenta con 106 espacios naturales de baño, pero la Diputación solo va a actuar en aquellos de mayor interés turísticos y que reúnan las condiciones que se requieren. Así, a las cinco detalladas anteriormente, se sumarán otras como las de Abadía, Gargantilla o Acebo, este último municipio con tres piscinas encadenadas.

Cabe recordar que el verano pasado la CHT aceptó aplazar la aplicación de la norma sobre la ocupación de los cauces y finalmente las piscinas naturales pudieron abrir, tal y como se espera que suceda esta próxima temporada estival. «Va a llevar muchos años hasta que todas estén bien pero lo importante es que mientras tanto se abran, por lo que vamos a posibilitar que este verano puedan usarse», subrayó el diputado.

Plan Gata-Hurdes

Hasta ahora, el único espacio que ha sido adaptado y cumple la normativa es la piscina natural de Hoyos, en Sierra de Gata. La Diputación invirtió el año pasado en la obra 61.497 euros.

En su encuentro hace unos días con los alcaldes de Las Hurdes, el presidente de la Diputación les informó de las reuniones con la Dirección General de Sostenibilidad para elaborar un plan de actuaciones y pasárselo a la CHT, pidiéndole flexibilidad para ejecutarlo porque no se podrá acometer en una anualidad. No obstante, dijo que una vez que el documento esté, se podrá actuar desde otros programas para acondicionar los cauces.

Se refirió al Plan de Sostenibilidad Turística Gata-Hurdes, dotado con un presupuesto de 2,5 millones, que contempla una partida de 400.000 para gestionar los recursos de baño y otros 500.000 más para actuaciones de accesibilidad. «Lo que tenemos claro es que las piscinas naturales son un recurso económico y turístico y no vamos a mirar para otro lado», resaltó Carlos Carlos.