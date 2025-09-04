La Diputación ayuda a la sanidad infantil de refugiados palestinos Se ha otorgado una partida de 60.000 euros para reconstruir y reforzar los servicios en el campamento de Ein El Hilweh

La Diputación de Cáceres ha ayudado a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) a reconstruir y reforzar los servicios de salud materno-infantil en Ein El Hilweh, el mayor campamento de personas refugiadas de Palestina situado en el sur del Líbano.

La institución provincial ha otorgado una ayuda de 60.000 euros a esta organización con la que ya se están viendo los primeros resultados en la comunidad con vacunaciones, controles nutricionales y consultas médicas.

Con esta partida económica, la institución provincial demuestra su compromiso con la acción humanitaria y con los proyectos de cooperación internacional que «contribuyen a poder reconstruir las vidas de niñas y niños, mujeres y hombres rotas por las guerras», de manera que este proyecto de UNRWA representa «un avance tangible hacia la dignidad y el bienestar de miles de personas».

Y es que, a través del proyecto de salud materno-infantil, UNRWA está contratando matronas y personal de enfermería, adquiriendo suministros médicos y revitalizando programas esenciales como la atención prenatal y postnatal, la vacunación infantil y los servicios de planificación familiar.

Según recuerdan, este campamento nació en 1948 y se ha convertido en un lugar de acogida permanente para quienes huyen de distintas guerras y cuya situación se agravó aún más desde en el 2023-2024. «El alto al fuego de noviembre de 2024 ha generado una esperanza y la posibilidad de reabrir servicios y devolver cierta normalidad a una población exhausta».