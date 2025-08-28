La Diputación apoya 18 proyectos sobre Memoria Histórica Reparte 34.259 euros en ayudas a iniciativas entre las que hay estudios, cursos, cómics, exposiciones o podcast

La Diputación de Cáceres ha otorgado una ayuda total de 34.259 euros que se repartirán entre 18 proyectos con distintas cuantías, con el objetivo de fomentar la investigación y la divulgación sobre la Memoria Histórica y Democrática.

A la convocatoria se presentaron un total de 23 proyectos como estudios, podcast, exposiciones, cursos o la catalogación de patrimonio vinculado a la Guerra Civil, que son algunas de las propuestas que se pondrán en marcha.

Entre los proyectos subvencionados se encuentran un podcast sobre maestras rurales que ejercieron su profesión durante el franquismo, la recuperación y visibilización del patrimonio histórico LGTBIQ+ o un curso científico-técnico sobre el exilio español de 1939 y sus consecuencias.

También hay un estudio documental sobre la movilización de soldados forzosos en la provincia de Cáceres, una memoria en cómic sobre las víctimas del franquismo, una exposición itinerante para la reparación de las víctimas o un proyecto sobre el fútbol femenino, así como el Portal de la Memoria de la asociación Amececa, un estudio sobre republicanos españoles en los campos de concentración o un proyecto de catalogación del patrimonio de la Guerra Civil y la posguerra en el término municipal de Guadalupe, entre otros.

En febrero de este año se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la segunda convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a apoyar a asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos de investigación y universidades en el desarrollo de iniciativas en este ámbito.

Para la valoración de los proyectos, a los que se exigía una puntuación mínima igual o superior a los 20 puntos para obtener la ayuda, se han tenido en cuenta criterios como la calidad técnica y viabilidad económica del proyecto, la colaboración con otras entidades, la experiencia y trayectoria en proyectos de la misma temática o la incidencia del proyecto en la sociedad.

Mujeres

Sobre esto último, se ha considerado, entre otros criterios, si los trabajos contribuyen a la recuperación de la memoria de las mujeres o si tienen una aplicación en el ámbito educativo, informa la Diputación cacereña en nota de prensa.

La Diputación Provincial de Cáceres recuerda que tiene entre sus principales líneas de acción política la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática «con el objetivo de consolidar los valores democráticos y fomentar una ciudadanía abierta, inclusiva y plural, fundamentado en la promoción de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos», concluye la nota.