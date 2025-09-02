La Diputación apela a la colaboración entre instituciones para recuperar zonas quemadas

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres ha apelado a la colaboración entre administraciones para que la recuperación de los territorios afectados por los incendios se produzca lo antes posible.

La institución provincial ha reunido a agentes económicos del sector turístico y representantes políticos para recabar necesidades y propuestas que «permitan abordar los retos a los que se enfrenta el norte de la provincia de Cáceres y, en especial, Las Hurdes, Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla», señala en una nota de prensa.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, mantuvo ayer una reunión con alcaldes, representantes de mancomunidades, grupos de acción local y de entidades empresariales del sector del turismo para recoger inquietudes, necesidades y propuestas desde territorios especialmente afectados por los incendios de las últimas semanas.

Gutiérrez destacó que la Diputación cacereña ha estado apoyando «desde el minuto uno», con miembros del Sepei y con medios paliando aquellas urgencias relacionadas con el agua potable, o con la ayuda a los ganaderos aportando la comida para el ganado. «Pero también hay que seguir avanzando en otras medidas de desarrollo de nuestros territorios, como es el ámbito del turismo y las consecuencias que esto está teniendo de cara al resto de la provincia», puntualizó.

La Diputación se pone a disposición de las distintas entidades y administraciones para, de manera coordinada, impulsar acciones para promocionar estos territorios y «para dar a conocer es una tierra que sigue viva, verde y con muchísimo potencial y que estamos deseando que el turismo vuelva». No ve productivo que cada administración o entidad se dedique a hacer una campaña promocional por su cuenta.