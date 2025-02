La Diputación alegó contra el presupuesto municipal por el servicio de bomberos

M. M. N. CÁCERES. Jueves, 25 de enero 2024, 07:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento tendrá que resolver en pleno las alegaciones que ha recibido al presupuesto. En condiciones normales, tras su aprobación inicial el 27 de diciembre y cumplido el periodo de reclamaciones sin recibir ninguna, las cuentas se considerarían aprobadas de forma definitiva. No ha sido así. Además de la Asociación de Vecinos de Llopis-Espíritu Santo, en el registro entraron otras tres: una de Comisiones Obreras, otra del alcalde para dotar de cobertura las bonificaciones del autobús y la de la Diputación cacereña.

En esta última reclamación se indica que la «falta de consignación presupuestaria» al servicio de bomberos del Sepei «supone un incumplimiento flagrante de la legislación vigente». Por ello, desde la institución provincial, gobernada por el PSOE, se aludía a «un vicio de nulidad radical». El documento municipal debería volver a abordarse pero incluyendo «el crédito necesario para hacer frente a las obligaciones» por el servicio de extinción de incendios. Finalmente, el asunto entró en el último pleno municipal de forma urgente y el Ayuntamiento refrendará con la Diputación el acuerdo para esa prestación y se hará cargo del coste. El convenio será por cuatro años, hasta diciembre de 2027. Puede prorrogarse cuatro más.

Por ese motivo, en una resolución del 18 de enero, el presidente de la Diputación desiste de la reclamación presentada. De las otras tres, la de la asociación vecinal de Llopis será desestimada hoy en la Comisión de Economía. Los informes técnicos no la consideran pertinente. Por contra, saldrá adelante la del alcalde para poder financiar el bus, mientras que la Secretaría General estima parcialmente las alegaciones de CCOO, relativas a la existencia de plazas vacantes y la falta de crédito. La dotación de los puestos de Deportes, Jardines y psicólogo suma 42.000 euros. Hasta que el pleno no resuelva las alegaciones y se publique el anuncio en el BOP no se aprobará definitivamente el presupuesto.