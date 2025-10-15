La Diócesis recaudó en 2024 unos 79.000 euros para misiones

Redacción CÁCERES. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diócesis de Coria-Cáceres se une este domingo a la celebración del Domingo Mundial de las Misiones (Domund) para recaudar fondos destinados a la labor misionera de la Iglesia en todo el mundo, bajo el lema ‘Misioneros de esperanza entre los pueblos’. El año pasado se recaudaron un total de 78.910 euros, una cifra similar a la de otras ediciones.

Actualmente, la Diócesis de Coria-Cáceres cuenta con 34 misioneros repartidos por todo el mundo, de manera que en África hay 6, en Asia, 1, 21 en diversos países de América otros 6 en Europa. De ellos, 18 son mujeres y 16 hombres, entre los que se incluyen dos familias del Camino Neocatecumenal destinadas en Austria.

La jornada del Domund incluye una vigilia de oración, que se celebrará en Coria mañana en la parroquia de San Ignacio, y en Cáceres el viernes en el seminario.