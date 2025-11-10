La Diócesis de Coria-Cáceres batió en 2024 su récord de ingresos con 10,2 millones Las cuentas de la institución abandonan los números rojos del año anterior y arrojan un balance positivo de 141.000 euros

La Diócesis de Coria-Cáceres batió en 2024 su récord histórico al alcanzar 10,26 millones de euros en ingresos, según el balance pastoral y económico hecho público con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebró ayer bajo el lema 'Tú también puedes ser santo'. Los datos abarcan la actividad de las parroquias, la administración diocesana, residencias, el Seminario, el Instituto de Ciencias Religiosas, el Centro de Espiritualidad y otras entidades vinculadas.

Según destaca la propia Diócesis, el aumento de los ingresos responde en parte a la adopción de nuevos criterios de homogeneización contable, siguiendo el modelo recomendado por la Conferencia Episcopal. Este proceso explica ligeras variaciones respecto a ejercicios anteriores, al armonizar la presentación económica con la del resto de diócesis y con las obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, hubo un incremento real de aportaciones de los fieles, tanto directas como a través de la asignación tributaria. Entre las aportaciones extraordinarias destacan colectas como la realizada tras la dana de Valencia, además de donativos y ayudas que permitieron cancelar deudas y acometer inversiones en mantenimiento y patrimonio.

La incorporación de las residencias de la Inmaculada y Santa Isabel de Torrejoncillo al consolidado diocesano generó unos 1,5 millones de euros adicionales en ingresos de patrimonio y actividad económica. También se registró un aumento de los ingresos procedentes de actividades espirituales y pastorales, debido a la alta ocupación del seminario diocesano durante la mayoría de fines de semana.

Venta de inmuebles

Los ingresos extraordinarios incluyen operaciones de venta de inmuebles —entre ellos el edificio de Clavellina y varios pisos en Cáceres—, que contribuyeron a revertir el resultado negativo del ejercicio 2023 (-108.000 euros) y alcanzar una capacidad de financiación positiva de 141.000 en 2024.

En el ámbito financiero, el comportamiento favorable de los mercados permitió avanzar en la amortización de la deuda. De los siete millones de euros iniciales contraídos con motivo de las obras del seminario, la diócesis ha amortizado cuatro millones, quedando pendientes tres millones. Asimismo, se cancelaron diversos préstamos parroquiales, especialmente en la zona de Cáceres.

En cuanto a los gastos, el balance refleja un incremento notable en los extraordinarios, que alcanzan 3,4 millones de euros destinados a conservación, mantenimiento, apoyo a residencias y amortización de deudas. El mantenimiento del patrimonio diocesano continúa representando aproximadamente una cuarta parte del presupuesto anual. Se registró también un aumento en el número de trabajadores —alrededor de un centenar— debido a la incorporación de personal de residencias, mientras que la retribución del clero disminuyó.

Fuentes de ingresos

El análisis porcentual de la cuenta de resultados detalla que los ingresos provienen de la asignación tributaria y el Fondo Común Interdiocesano (26,47 %), aportaciones directas de fieles (28,43 %), ingresos patrimoniales y de actividades económicas (20,38 %), ingresos extraordinarios (14,58 %) y otros ingresos corrientes (10,13 %). En los gastos, la retribución del clero supone el 13,90 %, el personal seglar el 20,33 %, las acciones pastorales y asistenciales el 6,83 %, la conservación y funcionamiento el 23,74 % y los gastos extraordinarios el 33,76 %.

El vicario de Asuntos Económicos, Carlos Piñero Medina, explicó que esta campaña quiere incidir en la importancia de poner los propios dones al servicio de los demás y avanzar hacia una diócesis «más colaborativa, cercana y entregada». Subrayó que la adopción de un modelo contable homogéneo es un paso en el camino hacia una rendición de cuentas más transparente. Señaló que «cada euro aportado a través de la asignación tributaria se multiplica por cuatro en valor social generado» y que, aunque no se prevé un descenso significativo en los ingresos futuros, podría haber una ligera reducción en las colectas imperadas. Por este motivo, pidió a los fieles mantener su apoyo a la diócesis mediante aportaciones y colaboración en la vida comunitaria.

Por su parte, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, destacó el valor del Día de la Iglesia Diocesana como medio para fortalecer la conciencia de pertenencia, en una época en la que «lo global diluye lo local». Relató que durante su visita pastoral a Las Hurdes ha constatado que muchos niños desconocen qué es una diócesis pese a conocer muy bien su parroquia y a sus sacerdotes.

El obispo dijo también que «todos estamos llamados a la santidad», citando como referentes locales a San Pedro de Alcántara, Santa Vicenta María, el beato Marcelo Spínola, los mártires Ángel Pérez y Aquilino Pastor, y varios «siervos de Dios» con procesos abiertos en Roma. Dedicó además un recuerdo especial a personas fallecidas en el último año, entre ellas don Florentino y Jesús Moreno, cuya vida —afirmó— dejó «un rastro luminoso».

Finalmente, anunció que a partir de este año el 9 de noviembre se celebrará la fiesta de la santidad local en cada diócesis, como «una ocasión para reconocer los signos de santidad que florecen en medio del pueblo» y renovar el compromiso de ser «una Iglesia viva, unida y misionera».

La acción asistencial crece un 50% y llega ya a casi 7.000 personas La Diócesis de Coria-Cáceres incrementó en 2024 su actividad asistencial y social, consolidando su labor en el acompañamiento a personas vulnerables, la educación y la pastoral. Según los datos publicados con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, la atención social experimentó un incremento significativo: de unas 4.500 personas atendidas en 2023 se pasó a 6.922 personas atendidas en 2024. Esta labor se desarrolló gracias a la colaboración de 729 voluntarios de Cáritas, junto con otros voluntarios presentes en diversas entidades diocesanas. La Diócesis dispone de 85 centros destinados a mitigar la pobreza, que prestan apoyo en alimentación, acompañamiento, inserción laboral, orientación y distintas formas de emergencia social. A ello se añaden 10 casas para ancianos y enfermos, gestionadas por entidades diocesanas, cuyo mantenimiento representa una parte importante del esfuerzo económico y pastoral. En el ámbito de la cooperación internacional, la diócesis desarrolló en 2024 un proyecto de cooperación al desarrollo con una inversión de 177.652 euros, destinado a mejorar la calidad de vida en comunidades necesitadas. En el terreno pastoral, la diócesis cuenta con 160 parroquias y templos catedralicios, atendidos por 109 sacerdotes, 134 religiosos y religiosas, y 10 diáconos permanentes. La acción catequética estuvo apoyada por 622 catequistas, mientras que el Seminario Diocesano sumó 13 seminaristas (ocho mayores y cinco menores). Durante el año se celebraron 858 bautizos, 1.111 primeras comuniones, 801 confirmaciones y 193 matrimonios. Aunque la actividad sacramental presenta un ligero descenso en términos generales, el número de matrimonios aumentó respecto al ejercicio previo. En el ámbito educativo, los 10 centros católicos concertados escolarizaron a 3.730 alumnos, atendidos por 317 docentes. La Diócesis resalta que estos centros «desempeñan un papel destacado en la formación humana y cristiana de niños y jóvenes, y constituyen uno de los ámbitos de mayor presencia social de la Iglesia». La Diócesis subrayó que la actividad asistencial, pastoral y educativa forma parte de su misión, y destacó el valor del voluntariado como motor esencial de su acción social. Asimismo, insistió en la importancia de la colaboración de los fieles para sostener esta labor, agradeciendo el compromiso de quienes participan mediante tiempo, trabajo o aportaciones económicas.