Coria-Cáceres detecta 37 errores en el informe de inmatriculaciones de la Iglesia

María José Torrejón Cáceres Jueves, 27 de enero 2022 | Actualizado 28/01/2022 14:05h.

La ermita de Santa Lucía pertenece a la Diócesis de Coria-Cáceres. El Obispado zanjó este jueves cualquier tipo de duda sobre esta propiedad y aclaró que el templo situado entre Aldea Moret y Ceres Golf, en la capital cacereña, fue inmatriculado en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres en el año 2010 con el número 87545.

Esta es una de las 37 incidencias detectadas por los servicios jurídicos de la Diócesis después de que el pasado lunes la Conferencia Episcopal Española publicara el informe realizado sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 a partir del listado remitido previamente por el Gobierno.

Coria-Cáceres habla de «errores significativos» en este estudio. De los 258 bienes del inventario referidos a la Diócesis, hay 37 que no existen, están duplicados o no pertenecen al Obispado, se precisa en un comunicado.

Como se recordará, en el listado de la Conferencia Episcopal aparecen un total de 67 bienes en la región a nombre de la Iglesia cuya titularidad, en teoría, no se podía acreditar. En el caso de Santa Lucía, la ermita aparecía como no inmatriculada, lo que a priori otorgaría la propiedad al dueño de la finca en la que está este lugar de culto. Pero la Diócesis fue ayer tajante y habló de errores para este caso y para otros. Esos errores se atribuyen en unas ocasiones al listado hecho por la Conferencia Episcopal y, en otras, al informe inicial del Ejecutivo, basado a su vez en la información remitida por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

«Existe, por ejemplo, un error cuando se atribuye Cabrero a la 'Diócesis de Coria', primeramente porque pertenece a Plasencia y, en segundo lugar, porque la denominación de la diócesis es incorrecta», apunta Coria-Cáceres.

Sobre el convento de Santa Clara, en Cáceres, la Diócesis deja claro que nunca se atribuyó esta propiedad, que pertenece a la congregación de las Clarisas desde su fundación en el siglo XVII. «En este caso lo que se comunica es el error existente en el listado facilitado por el Ministerio, que lo atribuye a la Diócesis siendo propiedad del monasterio de Santa Clara, cuestión que se notifica para su corrección y que así recoge el informe de la Conferencia Episcopal», se expone.

Habla también de la iglesia parroquial de Herrera de Alcántara, que aparece hasta tres veces en el informe original del Ejecutivo. En la actualidad, este templo se encuentra pendiente de inmatriculación. La iglesia de Valencia de Alcántara, prosigue la Diócesis, no está registrada aunque está pendiente de serlo. El templo parroquial de San Pedro Apóstol de Eljas que aparece en el listado no corresponde a dicha localidad. «En relación al templo y ermitas de Granadilla –el informe de la Conferencia Episcopal habla de la inmatriculación de tres ermitas–, el templo parroquial sí es de propiedad de la Diócesis, pero no tenemos constancia de ninguna ermita», se detalla desde Coria-Cáceres.

La casa parroquial de Salorino, la ermita de San Vito («cedida por el Ayuntamiento de Cáceres a la Diócesis») o la ermita del Humilladero de Eljas forman parte también de las 37 incidencias del informe de Coria-Cáceres.

Las causas

«El informe de la Conferencia Episcopal tiene errores. Lo que estamos viendo es cómo se ha producido ese error», asegura Ginés Rubio, ecónomo de la Diócesis. Algunos de esos fallos proceden del inventario original del Gobierno –señala–, otros son de Conferencia Episcopal y el origen de algunos está en la comunicación de la información desde la propia Diócesis. Es el caso, ilustra, de la ermita de Santa Lucía. «No se comunicó correctamente desde aquí», apostilla. «Está perfectamente registrada e inmatriculada».

Lo demuestra, nota simple en mano, Miguel Ángel González, párroco de San Eugenio, la parroquia de Aldea Moret de la que depende la ermita y la que organiza una vez al año una romería en las inmediaciones del templo. Se registró, en concreto, el 26 de marzo de 2010. Este documento, ilustra el sacerdote, ha estado expuesto durante años en la ermita.

«Me quitan un peso de encima», resuelve el dueño de la finca en la que se enclava Santa Lucía al conocer las últimas noticias de la Diócesis, que no deja lugar a dudas sobre la titularidad.

Ampliar Fachada del convento de Santa Clara, en Cáceres. hoy «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo» «La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo», asegura el Obispado de Coria-Cáceres en línea con el mensaje de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El pasado lunes, tras la publicación del informe de bienes inmatriculados de la Iglesia presentado por la CEE en el que aparecían 67 inmuebles en Extremadura sobre los que no podía acreditar su propiedad, las tres diócesis extremeñas manifestaron que harían un análisis detallado de esos inmuebles y que, una vez que hubieran verificado los casos concretos, informarían de ello. Coria-Cáceres fue ayer la primera diócesis en hacerlo con un extenso comunicado. Hay que recordar que la relación de la CEE es la respuesta al inventario que el Ejecutivo elaboró hace un año con los bienes que la Iglesia inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad entre 1998 y 2015. Durante este periodo una reforma legal impulsada por José María Aznar autorizó a la Iglesia a poner a su nombre cualquier propiedad con el único requisito de una certificación eclesiástica. El inventario del Gobierno perseguía revisar la titularidad de todos los bienes inmatriculados durante esos 17 años.

