Las dimisiones en Vox dejan en cuadro la gestora de Magdalena Nevado Magdalena Nevado con el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, en Cáceres. :: HOY La presidenta del partido en Cáceres admite que ha habido más de una veintena de bajas, aunque eran militantes que «no daban el perfil» MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 25 julio 2019, 08:21

Sucesión de bajas de militantes en Vox, que pierde el tirón de antes de las elecciones generales del 28 de abril. Sumar 24 diputados para una formación que no tenía representación parlamentaria nacional debía suponer todo un éxito, pero las expectativas no cumplidas, los resultados posteriores de los comicios municipales de mayo y las negociaciones para pactar en los ayuntamientos han dejado muy tocados los cimientos del partido. En la provincia de Cáceres, algunas informaciones apuntan a que se han producido 150 bajas. Magdalena Nevado lo desmiente. Habla de entre 20 y 30 como máximo. Nevado se mantiene como presidenta de la comisión gestora de la formación que preside Santiago Abascal. Solo quedan ella y otro integrante, Román del Amo.

Una de las bajas más significativas es la de Alejandro Pedrera, tal y como confirma la propia Nevado. Ejerció como portavoz provincial y fue uno de los elementos del partido más activos para afrontar el proceso de las dos últimas convocatorias electorales. Otro de los integrantes de la comisión, según diversas fuentes, presentó su dimisión el pasado 18 de julio para hacerla coincidir con el aniversario del «alzamiento nacional de 1936», indicaron. En este sentido, Nevado matizó ayer en conversación telefónica con HOY que no le preocupan las bajas que se han producido, ya que se trata de militantes «que no daban el perfil», en unos casos por capacitación, en otros por trayectoria o por sus planteamientos. La presidenta de la gestora defiende que se deben pasar unos 'filtros' que permitan definir de forma exacta a las personas vinculadas a la formación verde. Admite que puede haberse producido un desencanto en ciertas personas que al calor de las encuestas y la euforia de las expectativas creadas esperaban ocupar cargos o «sillones» lo que finalmente no han conseguido. «Ahora les cuesta afrontar cuatro años de trabajo y sacrificio, pero yo estoy dispuesta a ello. No necesito sillones. Me basta el sillón de mi casa. Me debo a los 26.000 cacereños que nos votaron», reflexiona.

Nevado pone el ejemplo de lo sucedido en una localidad que visitó como responsable de Vox y en la que se encontró con personas que portaban banderas de España con la imagen del águila (de simbología franquista) y cánticos del 'cara al sol'. «Vox no es eso, en contra de lo que algunas personas piensan. No somos ultraderecha», repite antes de quitar importancia al número de afiliados que han causado baja y no tanto a los insultos que se han cruzado a través de chat los propios militantes. Una buena parte de ellos han ido dirigidos a ella, cuestionada por falta de transparencia, democracia interna y por el cierre de la sede. «Me han llamado bruja o cacique. Y lo hacen personas que se postulaban para ir en listas como la de la Asamblea. Y si no entraban ellas pretendían colocar a familiares. Como no ha salido todo como esperaban, despotrican», lamenta. Otro de los focos de conflicto, asume Nevado, es el primer candidato que s e barajó para la Alcaldía de Cáceres, Víctor Cambero. Tampoco habría sabido asumir, según su versión, no haber sido finamente el elegido, en detrimento de Teófilo Amores.

Nevado: «Fui recibida por militantes que cantaban el cara al sol y con la bandera del águila, y Vox no es eso»

El actual concejal en el Ayuntamiento cacereño se ha revelado como un 'verso suelto', hasta el punto de que ha conseguido hacerse escuchar en el Consistorio. Ha acudido a actos como el del Orgullo LGTBI, ha tendido puentes a izquierda y derecha y no ha dudado en criticar el reparto de puestos y sueldos en los que han incurrido compañeros de Vox. «Teófilo es un extraordinario trabajador, pero las directrices deben asumirse y se marcan desde el Comité Ejecutivo», refrenda Nevado. Vox trata de evitar discrepancias internas. Una circular interna pide una «política de comunicación coherente» y prohíbe a sus miembros contactos con cualquier periodista «sin consultar antes con los responsables de prensa». Curiosamente, Teófilo Amores es uno de los concejales más accesibles para los medios de comunicación de los 25 que componen la corporación local.

El pasado martes estuvo en Cáceres el secretario de organización territorial para marcar directrices de funcionamiento. Nevado asegura que Vox cuenta con 386 afiliados en la provincia y que algunas bajas se deben a no querer pagar la cuota mensual de 9 euros. Ya perfila su próxima gestora, en la que invitará a entrar a César García, número 3 de la lista a las últimas municipales.